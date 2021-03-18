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Sabre расширяет возможности NDC и доступ к контенту авиакомпаний

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Sabre Corporation сообщает о трех важных достижениях в развитии высокотехнологичных решений на базе NDC.

Sabre получил сертификат высшего (четвертого) уровня IATA NDC Level 4 как IT-провайдер. NDC-предложения Singapore Airlines доступны агентствам посредством Sabre GDS во многих регионах мира, включая Россию. NDC-контент авиакомпаний теперь доступен в инструменте онлайн-бронирования для корпоративного сегмента (OBT) Sabre GetThere.

Sabre получил сертификат NDC Level 4 (высший четвертый уровень) как IT-провайдер в рамках соответствующей программы сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Он подтверждает технические возможности Sabre по комплексному управлению предложениями и заказами. В прошлом году Sabre также прошел сертификацию NDC Level 4 в качестве агрегатора.

Во втором квартале 2020 года Sabre запустил дистрибуцию NDC-предложений Singapore Airlines, участника IATA NDC Leaderboard и партнера инициативы Sabre «Больше, чем NDC», посредством NDC-программы авиакомпании KrisConnect. Сначала доступ к этому контенту получили аккредитованные агентства в Сингапуре, а сегодня он открыт уже более чем на 25 рынках, включая Россию.

Кроме того, агентства, использующие Sabre API или агентский инструмент бронирования Sabre Red 360, теперь могут не только выбирать и бронировать предложения по NDC, но и совершать операции воидирования, обмена и возврата авиабилетов.

«Такие партнеры, как Sabre, очень важны для развития нашей стратегии NDC и предоставления путешественникам персонализированных, дифференцированных предложений, которые они все больше хотят, особенно в такое нестабильное и динамичное время, – отметил Брайан Кох (Bryan Koh), вице-президент подразделения электронной коммерции и дистрибуции Singapore Airlines. – Не секрет, что многие авиаперевозчики хотят развивать прямые продажи, но мы нацелены расширять возможности умного ритейла и в непрямых каналах. Многие из наших пассажиров отдают предпочтение индивидуальному обслуживанию и экспертным советам туристических агентов, поэтому мы хотим, чтобы у них тоже был доступ к необходимому контенту. В дальнейшем это будет очень важно, чтобы ускорить восстановление туристических и деловых поездок».

В рамках совместной инициативы «Больше, чем NDC» Sabre нацелен на модернизацию технологий дистрибуции, чтобы обеспечить постоянный доступ к персонализированным предложениям и разнообразному контенту во всех каналах. Sabre также работает над тем, чтобы эти решения поддерживали сквозные рабочие процессы агентств в необходимом масштабе.

«NDC – важное условие в реализации видения Sabre по созданию рынка персонализированных путешествий. Наш фокус внимания остался прежним, несмотря на значительные изменения, произошедшие в отрасли за последний год, – отметила Кэти Морган (Kathy Morgan), вице-президент Sabre Travel Solutions по проекту NDC. – Наша непрерывная работа за рамками стандарта NDC вместе с недавними анонсами технологии на базе искусственного интеллекта Sabre Travel AI и умного движка для ритейла Sabre Smart Retail Engine демонстрируют наш прогресс в создании портфеля решений для персонализированных путешествий».

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