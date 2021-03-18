Спецпроекты

Коммуникационные сервисы Infobip стали доступны пользователям Microsoft Azure

Интеграция Бизнес-приложения Облака

Infobip, международный разработчик коммуникационных решений для бизнеса, интегрировал свои сервисы для омниканального контакт-центра и маркетинговых рассылок в облачную платформу Azure. Сотрудничество с Microsoft даст корпоративным клиентам удобное масштабируемое решение для повышения качества клиентского сервиса и роста продаж.

Infobip предлагает клиентам использовать Azure для интеграции отдельных плагинов для обмена сообщениями через цифровые каналы связи и готовые решения, включая профессиональные сервисы и техническую поддержку. Сама инфраструктура Infobip в Azure включает омниканальный контакт-центр Conversations, сервис для автоматизации маркетинговых рассылок на основе поведения клиентов Moments и конструктор для создания умных чат-ботов Answers.

По мере приближения к IPO Infobip заинтересован в использовании экосистемы Microsoft для открытия новых бизнес-возможностей, обмена лидами и опытом, а также ускорения цифровой трансформации. Тесное сотрудничество Infobip с Microsoft и ее партнерской экосистемой поможет компаниям повысить спрос на свои продукты, развить партнерские продажи и облегчить взаимодействие с конечными потребителями.

Дистрибьюторы и интеграторы сервисов Infobip получат доступ к документации и обучению на партнерском портале компании. К 2023 г. Infobip планирует добавить новые сервисы, основанные на идентификации личности и интернете вещей.

Сильвио Кутич, генеральный директор Infobip, сказал: «По мере развития рынков и экосистемы мы чаще замечаем, что конкурирующие компании начинают работать сообща. Я рассматриваю это как возможность совместного поиска путей выхода на рынок для пользы клиентов. Такое сотрудничество помогает расширять сети реселлеров, увеличивать клиентские базы, привлекать крупных клиентов. Но это не главное. Подобные коллаборации, скорее, нужны для создания более открытой и интегрированной системы, в которой можно управлять клиентским цифровым опытом по мере наступления новой эры 5G».

Крис Вебер, корпоративный вице-президент Microsoft по малому, среднему и корпоративному бизнесу, отметил: «Всем компаниям необходимо создавать открытые экосистемы, где партнеры могут легко адаптироваться и объединяться, быстрее монетизируя свои продукты и услуги. Microsoft предлагает возможности для прямого контакта с клиентами, обмен лидами с Microsoft и другими продавцами-партнерами, а также обмен опытом для положительного результата для клиентов и взаимовыгодной прибыли. Мы рады сотрудничеству с Infobip и с нетерпением ждем дальнейших совместных проектов».

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