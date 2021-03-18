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«ЭОС» представила новые опции СЭД «ДЕЛО»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

В актуальной версии СЭД «ДЕЛО» 19.6 модернизированы существующие и добавлены новые решения для быстрого внедрения изменений и эффективной работы пользователей. Среди наиболее востребованных функциональных модулей – «Конструктор шаблонов», «Конструктор маршрутов», «План-Календарь», «Аналитические диаграммы» и «Управление совещаниями».

Для максимально быстрой автоматизации новых деловых процессов средствами СЭД «ДЕЛО», технологу системы необходимо создать и настроить соответствующие объекты в системе с соответствующим набором атрибутов, их визуальное отображение и процессы обработки.

Инструменты и интерфейсы для настройки набора атрибутов в СЭД «ДЕЛО» реализованы начиная с первых версий продукта, и продолжают обновляться в соответствии с новыми требованиями и технологическими возможностями. Так, в обновленной версии СЭД «ДЕЛО» 19.6 существенно расширены возможности настройки справочников, и, в частности, настройки атрибутов карточки документа с помощью веб-интерфейса.

Одна из всё более востребованных возможностей систем документооборота – подготовка файла по заранее настроенному шаблону с подстановкой соответствующих атрибутов из карточки документа. Реализованная в новой версии СЭД «ДЕЛО» 19.6 опция «Конструктор шаблонов» позволяет системному технологу самостоятельно, в диалоговом режиме создавать необходимые шаблоны, добавляя в них соответствующие элементы для подстановки атрибутов из карточки.

Также всё более востребованная функциональность при подготовке документов – автоматическая маршрутизация в соответствии с предварительно заданными параметрами. Соответствующий инструментарий в системе «ДЕЛО» обеспечивает всё необходимое для организации любых необходимых параллельных и последовательных этапов согласования проектов документов. В новой версии СЭД «ДЕЛО» 19.6 функциональность настройки согласования проектов документов дополнена модулем «Конструктор маршрутов», обеспечивающим настройку маршрутов в наглядном графическом виде, также применение шаблонов маршрутов и их отдельных элементов.

Постоянно возрастающий объем информации, обрабатываемый пользователями СЭД «ДЕЛО» в свою очередь требует новых интерфейсов и новых наглядных инструментов для представления данных пользователю.

Для предоставления пользователю максимально наглядной картины по срокам действий с документами, проектами документов и поручениями в СЭД «ДЕЛО» с помощью модуля «План-календарь» обеспечивается отображением сведений по документообороту в виде календаря с отображением соответствующих сроков. Важной особенностью является возможность вносить в календарь произвольную информацию из других источников, а также предоставлять доступ к элементам календаря другим пользователям. Таким образом, модуль «План-Календарь» может использоваться как еще один инструмент для взаимодействия сотрудников и формирования плана работ сотрудников и подразделений.

Также, для наглядного представления сведений по документообороту предусмотрено визуальное отображение ключевых показателей в виде настраиваемого набора динамически обновляемых диаграмм с помощью модуля «Аналитические диаграммы»

В дополнение к традиционным инструментам взаимодействия сотрудников и подразделений, в СЭД «ДЕЛО» 19.6 предусмотрен опциональный модуль обеспечивающий автоматизацию процессов подготовки и проведения совещаний и заседаний. Модуль «Управление совещаниями» обеспечивает сопровождение работы по подготовке и проведению различных мероприятий на всех этапах – от планирования и приглашения участников до формирования протокола и контроля исполнения принятых решений.

Благодаря новым реализованным возможностям, СЭД «ДЕЛО» 19.6 обеспечивает пользователям не только традиционную для системы надежность, производительность и функциональную полноту, но и наиболее актуальные инструменты для наглядной визуализации, эффективной работы сотрудников и быстрого внедрения изменений. Также, следуя актуальным технологическим тенденциям, СЭД «ДЕЛО» обеспечивает полнофункциональную работу с помощью веб-интерфейсов, возможности «ДЕЛО-Web» постоянно совершенствуются и дополняются.



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