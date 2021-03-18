Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы

Cisco открывает во Франкфурте новый дата-центр, который будет обслуживать пользователей платформы Webex в регионе EMEAR. Ввод франкфуртского ЦОД в эксплуатацию намечен на июнь 2021 г.

Сервисы по обеспечению удаленного взаимодействия между сотрудниками становятся все более востребованными. Переход на удаленный режим в сочетании с необходимостью поддерживать связь в разрозненных коллективах привел к росту спроса на облачные платформы совместной работы. С начала пандемии использование цифровых инструментов совместной работы, таких как Cisco Webex, выросло на 74%. В среднем за квартал число участников телеконференций Webex увеличилось на 600 млн.

«Нет никаких сомнений в том, что и после пандемии рабочие процессы будут в будущем осуществляться в гибридном режиме. Технологии совместной работы играют ключевую роль в привлечении квалифицированных кадров, независимо от региона, языка или степени овладения технологией. Скорость инноваций в этой сфере просто потрясает. С сентября 2020 Cisco выпустила более 400 дополнений к Webex с соблюдением всех мер безопасности и конфиденциальности, которые лежат в основе наших технологий и процессов», — говорит Уэнди Марс (Wendy Mars), президент Cisco в регионе EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия).

Webex уже не первый год помогает работникам эффективно трудиться, где бы они ни находились. С начала пандемии платформа Webex обслуживает не только бизнес-пользователей. Госструктуры активно используют платформу для дистанционного решения своих задач, врачи — для безопасного приема пациентов, работники образовательной сферы — для дистанционного обучения. В декабре 2020 Cisco представила новый пакет дополнений Webex, нацеленный на повышение качества виртуальных совещаний на порядок. Устранение языковых барьеров стало ключевым этапом в деле реализации гибридного рабочего режима с привлечением кадровых ресурсов из разных стран. С марта 2021 г. пользователи Webex тестируют функционал перевода в реальном времени с английского на более 100 языков.

В 2021 г. Cisco проводит масштабирование и унификацию дата-центров Cisco Webex, чтобы более гибко обслуживать заказчиков. Частью этого проекта стал и новый дата-центр во Франкфурте, который обеспечит дополнительные возможности для хранения данных в европейском регионе.

Новый дата-центр Cisco во Франкфурте продемонстрирует новейшие технологии компании. В том числе, это маршрутизационная платформа Cisco ASR с высокой пропускной способностью, идеально подходящая для приложений, которым необходима большая полоса пропускания, таких как видеоконференции и потоковое аудио и видео.

В самом дата-центре безопасное и масштабируемое подключение всех компонентов обеспечивается ориентированной на приложения инфраструктурой Cisco Application Centric Infrastructure (ACI), она же предусматривает средства для упрощения управления и отладки. Другой ключевой компонент архитектуры — система унифицированных вычислений Cisco Unified Computing System (UCS), объединившая стандартные серверы на базе процессоров x86 с функционалом хранения и сетевого взаимодействия. UCS обеспечивает всю необходимую серверную емкость и автоматически выполняет масштабирование в соответствии с потребностями пользователей. Для визуализации и анализа доставки приложений и сервисов установлена платформа Cisco ThousandEyes.

Весь архитектурный комплекс прошел сквозное тестирование на безопасность по технологии Cisco Firepower. В новом исключительно отказоустойчивом дата-центре будут развернуты продукты и технологии Cisco, отличающиеся повышенной энергоэффективностью, включая источники питания, внутренние компоненты и системы охлаждения. Центр будет полностью функционировать на возобновляемой энергии.