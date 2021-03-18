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Abbyy обновила бренд и фирменный стиль

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Abbyy представила новый фирменный стиль и обновила логотип. Яркий брендинг разработан совместно с дизайн-бюро Shuka и показывает, чем является Abbyy сегодня. Это международная, инновационная, надежная, энергичная и креативная компания, которая помогает организациям трансформировать бизнес, а их сотрудникам и клиентам — преображать работу и жизнь.

«За последний год Abbyy сильно изменилась. Мы расширили продуктовый портфель и теперь помогаем компаниям не только извлекать максимальную пользу из информации, но и анализировать бизнес-процессы, — комментирует Дарья Керценбаум, вице-президент по развитию бренда и корпоративным коммуникациям группы компаний Abbyy. — Наши клиенты все чаще говорят, что Abbyy трансформирует их бизнес и работу людей. Именно эта идея – изменений к лучшему, обновления, перехода к более быстрым и легким процессам – отражается в бренде Abbyy».

Решения Abbyy признаны во всем мире, им доверяют тысячи организаций. Компания постоянно развивает интеллектуальные технологии, помогая людям и организациям по-новому взглянуть на бизнес, сделать данные и процессы понятными. Такое перевоплощение — центральная метафора обновленного стиля Abbyy. Она проходит через все уровни бренд-системы и полностью отражена в вихреобразной ленте — ключевом образе фирменного стиля. Лента трансформируется: раскрывается слева направо, меняет фактуру с монохромного цвета к яркому градиенту с геометричным узором. Это символ преображения, которое становится возможным с интеллектуальными технологиями Abbyy.

Фирменный стиль отражает новую Abbyy и при этом сохраняет историю бренда. Логотип компании остался узнаваемым, но его шрифт стал современнее и легче. Сохранились, но при этом обновились традиционные цвета Abbyy: фирменные красный и темно-синий стали живее и ярче. Кроме того, в палитре появились новые краски, а также собранные из них градиенты, которые символизируют идею изменений к лучшему с помощью технологий Abbyy. Изометрические иллюстрации, иконки, инфографика и фактоиды дополняют коммуникацию бренда. Особое внимание компания уделила фотостилю. Фотографии рассказывают истории людей – их работы и жизни, отражают идею того, что Abbyy помогает освободить время на решение действительно важных задач.



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