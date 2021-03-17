Спецпроекты

X5 Retail Group совершенствует работу с бизнес-данными с помощью IBM Watson Knowledge Catalog

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

X5 Retail Group сообщила об использовании решения IBM Watson Knowledge Catalog на основе IBM Cloud Pak for Data для унификации бизнес-терминов, данных и источников по всей группе компаний. Сервис стал основным как для ИТ-службы, так и для бизнес-подразделений компании: им пользуются свыше 300 сотрудников, включая бизнес-аналитиков и дата-стюардов. Он содержит более 1200 словарных терминов и 1,5 тыс. наборов данных.

При помощи решения IBM Х5 Retail Group создала каталог данных, который содержит единственную доверительную версию данных, информацию об их источнике, происхождении и качестве. Теперь на базе этого каталога данных в компании внедряют инструменты аналитики самообслуживания. На специальной панели отображаются ключевые показатели, такие как качество данных, количество и качество услуг, а также стабильность инфраструктуры. Решение IBM помогло Х5 Retail Group освободить время для анализа данных и получения информации, необходимой для бизнеса.

Проект был реализован компанией BSSG, бизнес-партнером IBM. Она же разработала необходимые коннекторы для интеграции метаданных и создала специальный механизм аутентификации.

Недавний опрос IBM Institute for Business Value показал, что 52% респондентов из сферы розничной торговли инвестируют средства в аналитику, чтобы повысить скорость и качество принятия решений.

Х5 Retail Group — мультиформатная компания современной розничной торговли в России. Она создала, развивает и управляет портфелем брендов, в который входят «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» — три сетевых магазина с различными ценностными предложениями. Один из центральных приоритетов компании — клиентоориентированность. В ее основе лежат знания о потребителе, получаемые с помощью больших данных и современных технологий.

Новым сервисом пользуются свыше 300 сотрудников, включая бизнес-аналитиков и дата-стюардов. Он содержит более 1200 словарных терминов и 1,5 тыс. наборов данных. Решение IBM помогло освободить время для анализа данных и получения информации, необходимой для бизнеса.



Другие материалы рубрики

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

Acronis купил собственного дистрибутора

Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон

HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений?

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

Как разблокировать смартфон, если забыли пароль?

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера