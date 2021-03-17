В Реестр российского ПО внесены три новых решения «Сигма» для энергетики

В Реестр российского ПО вошли еще 3 ИТ-решения компании «Сигма»: «СИГМА.CRM», «СИГМА.СУС» и «СИГМА.Трейдинг». Портфель «Сигмы» включает более 20 отраслевых решений, 11 из них уже входят в Реестр.

Наличие глубокой отраслевой экспертизы позволяет «Сигме» охватить ключевые потребности энергетики во всех ее сегментах – от генерации до сбыта и формировать для каждого заказчика комплексное предложение по цифровизации. Например, потери в электросетях на этапах генерации и поставки составляют около 10% (по данным Минэнерго). Поэтому тщательный контроль работы распределительных сетей – очень важная задача для отрасли. С ней успешно справляется «СИГМА.СУС». Решение активно снижает пиковую нагрузку на систему, уменьшает среднюю продолжительность и количество перерывов в энергоснабжении, помогая сетям передавать электроэнергию эффективнее, надежнее и экономичнее.

Затем электроэнергия проходит через этап распределения. Здесь упростить работу помогает «СИГМА.Трейдинг», оптимизируя трудоемкие специфические задачи энерготрейдинга на оптовых и розничных рынках: расчет экономических и технических показателей, создание ценовых заявок, формирование отчетности. Автоматизация этих процессов значительно экономит время, минимизирует риски ошибок и потерь данных и, как следствие, способствует росту маржинальной прибыли компаний.

На этапе сбыта важна быстрая и прозрачная работа с потребителем. «СИГМА.CRM» помогает не только отслеживать, как абонент оплачивает счета за электроэнергию и ЖКХ, но и предлагать на основе имеющихся данных более гибкие тарифы или дополнительные сервисы. По принципу «одного окна» можно принимать платежи не только за свет, но и за воду, отопление и другие услуги. Так формируется новый уровень взаимного сотрудничества: для абонентов процесс оплаты становится простым и быстрым, а энергосбытовая компания может усилить их лояльность и получить дополнительный доход за счет предоставления услуг партнеров.

«15-летний опыт работы в энергетике позволяет СИГМЕ предлагать рынку наиболее полное ИТ-портфолио для развития отрасли в условиях импортозамещения. Наши продукты соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности, а включение 3-х новых решений в Реестр российского ПО еще раз это подтверждает», — отмечает Евгений Одинцов, исполнительный директор «Сигмы».