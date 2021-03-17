Спецпроекты

В ОЭЗ «Технополис «Москва» начались испытания тренажера для сотрудников колл-центров

Интеграция Бизнес-приложения

В управляющей компании особой экономической зоны «Технополис «Москва» стартовали испытания нового голосового тренажера, предназначенного для обучения сотрудников колл-центров. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Симулятор телефонных и видео звонков запрограммирован на анализ особенностей человеческой речи, распознавание синонимов и близких по смыслу конструкций. Разговоры с использованием этой технологической разработки максимально приближены к реальным переговорам, они позволяют сотрудникам колл-центров легко выучить скрипты и максимально правильно отработать возражения клиентов.

«В течение месяца административные сотрудники ОЭЗ «Технополис «Москва» будут обучаться навыкам переговоров, используя новый голосовой тренажер. В процессе обучения они получат возможность комфортно, быстро и реалистично отработать навыки ведения переговоров в стрессовых ситуациях, в том числе и с негативно настроенными собеседниками. Тестируемый тренажер умеет просчитывать различные варианты развития событий и имитировать реакцию клиента на неправильные реплики оператора, это существенно увеличивает вовлеченность сотрудников в обучение», – отметил Геннадий Дегтев.

Правительство Москвы реализует программу пилотного тестирования инновационных решений с 2019 г. Ее оператором выступает Агентство инноваций Москвы. Программа позволяет разработчикам испытывать свои проекты в реальных условиях городской среды, оценивать перспективы и конкурентоспособность своих разработок, а также усовершенствовать их до вывода на рынок благодаря обратной связи от потребителя.

В 2020 г. участником этого проекта стала ОЭЗ «Технополис Москва». Первое тестирование на площадке особой экономической зоны в Печатниках прошла энергоэффективная разработка компании «Аксиом» – электросетевой компьютер Axiox. Это устройство позволяет существенно экономить электроэнергию на предприятиях и обеспечивать электробезопасность. Результаты тестирования, которое длилось в течение месяца, показали исправную работу систем.

Другие материалы рубрики

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

Acronis купил собственного дистрибутора

Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон

HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений?

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

Как разблокировать смартфон, если забыли пароль?

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера