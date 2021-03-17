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В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

На Заседании Правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» было принято решение о создании трех новых комитетов: по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям.

Руководителем комитета по цифровой трансформации стал Игорь Кириченко, CEO, член совета директоров компании Naumen. В состав комитета вошли 13 российских компаний: Лаборатория Касперского, InfoWatch, ABBYY, ЦРТ, Акронис Инфозащита, Примавера, Movavi, Крибрум, КонсультантПлюс, АНТОР Бизнес Решения, Zecurion, НБИ, Мегапьютер Интеллидженс.

Профильный комитет в АРПП займется развитием нового рынка спроса, ориентированного на повышение инновационности бизнеса и госсектора в эпоху цифровой экономики. Комитет станет точкой сборк и предложений, связанных с цифровыми преобразованиями моделей управления организациями, а также новыми способами организации труда, новой культуры, поощряющей использование программных роботов вместо рутинного человеческого труда. При этом фокус внимания будет направлен на импортонезависимый стек технологий и лучшие импортозамещающие решения.

«Мы планируем использовать экспертизу и опыт компаний-членов комитета при актуализации методических рекомендаций, нормативных отраслевых документов и стандартов, — прокомментировал Игорь Кириченко, CEO NAUMEN. — Однако наша ключевая задача — это избежать смещения центров компетенций по разработке ПО для цифровой трансформации от вендоров, как традиционных игроков рынка, в сторону инсорсинга в госкорпорациях. Для страны крайне важно сохранить рыночную среду и роль вендоров как точку экспортного потенциала и концентрации экспертизы, которая была бы доступна в виде тиражируемых, актуальных решений для российского и глобального рынков».

Также на заседании Правления было объявлено о создании комитета по искусственному интеллекту. Его возглавил Дмитрий Шушкин, член Правления АРПП - генеральный директор ABBYY Россия. Участниками комитета стали 11 отечественных компаний - NAUMEN, ЦРТ, Наносемантика, Примавера, Movavi, АНТОР Бизнес Решения, НЦИТ «ИНТЕРТЕХ», Доктор Веб, НБИ, УМА.Тех, Мегапьютер Интеллидженс.

Деятельность нового комитета Ассоциации будет направлена на разработку предложений для комфортного нормативного регулирования в сфере искусственного интеллекта. В планах объединения - формирование инициатив о мерах поддержки разработчиков программно-аппаратных стеков с искусственным интеллектом, оценка влияния профессиональных стандартов на деятельность разработчиков искусственного интеллекта и их корректировка в случае необходимости.

«Сегодня уже очевидно, что успешная цифровая трансформация в различных отраслях невозможна без использования технологий искусственного интеллекта, - отметил Дмитрий Шушкин, генеральный директор ABBYY Россия. – Мы видим, что и государственные органы уделяют интеллектуальным решениям особое внимание, в том числе и в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». В условиях растущего спроса на подобные решения важно объединить ключевых игроков рынка для разработки совместных инициатив, формирующих благоприятные условия для развития в России решений в области искусственного интеллекта».

Комитет по телекоммуникациям – еще одно нововведение в Ассоциации «Отечественный софт». Главой комитета на Заседании Правления был утвержден Николай Михайлов, генеральный директор компании «Автоматические Радиоэлектронные Системы». Среди членов комитета - 12 российских предприятий: Код Безопасности, НИИ «АСОНИКА», РДП.РУ, SPIRIT, Vinteo, Примавера, Джи-Кор Рус, Энстрим, ВАС Экспертс, Вокс Линк, Инлайн Про, Ума.Тех.

В круг интересов профильного объединения войдут вопросы развития российских цифровых продуктов и технологий, совершенствование методологии, нормативных и справочных материалов, а также профессиональной терминологии в сфере телекоммуникаций.

«Мы ставим своей целью создание на базе комитета центра компетенции в области программного обеспечения на российском телекоммуникационном рынке, - добавил Николай Михайлов, генеральный директор компании «Автоматические Радиоэлектронные Системы». - Это новый сегмент, мы планируем в нем стать экспертами и формировать предложения, направленные на ускорение цифровой трансформации в секторе отечественного телекома».

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