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Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов

Интеграция Бизнес-приложения Облака

«Диалог» (входит в экосистему «Сбера») представила платформу для создания коммуникационных инструментов — Dialog OEM. Она позволяет сторонним разработчикам сэкономить ресурсы на создание технологий для коммуникаций в их проектах. Реализованные на базе Dialog OEM функции, свойственные современным мессенджерам, могут дорабатываться под задачи клиентов в соответствии с их фирменным стилем.

На платформе Dialog OEM для интеграции в сторонние системы уже доступны: персональные и групповые чаты, обмен файлами и медиа, поиск, аудиосообщения, звонки, боты и другие готовые инструменты интерфейса. Технологии, разработанные на Dialog OEM, применимы везде, где необходимо встроить функциональность мессенджера. Это могут быть образовательные, медицинские и другие социальные ресурсы, многопользовательские игры, сервисы электронной коммерции, интернет-магазины, ВКС-системы, решения для интерактивного посещения выставок.

Функция обмена сообщениями от «Диалог» по OEM-модели без дополнительных доработок поддерживает ряд вовлекающих элементов геймификации и другие полезные опции, например, смайлы, стикеры, реакции, черновики, папки с сообщениями, статус набора текста, распознавание речи и чтение сообщений синтезированным голосом.

«События 2020 г. показали, насколько востребована скорость вывода на рынок новых продуктов и их кратное масштабирование за короткое время. Во всем мире возросла нагрузка на сервисы удаленных коммуникаций и совместной работы, появилось множество новых продуктов подобного назначения. В этой ситуации ключевое конкурентное преимущество разработчиков — это скорость. И она возможна с современной концепцией — коммуникационная платформа как сервис (CPaaS, Communication Platform as a Service) — когда разработчики используют облачный программный интерфейс приложения (API) и готовый набор инструментов для разработки ПО (SDK), чтобы встраивать коммуникационные функции в свои продукты и глобально их масштабировать. Это позволяет концентрироваться на продукте, а не на инфраструктурных задачах. За период пандемии CPaaS-провайдеры в разы увеличили свою выручку, дав возможность всем нам работать и коммуницировать удаленно. Уверена, что созданная нами платформа технологически одна из лучших в стране и за ее пределами, и она поможет экосистеме «Сбера» еще быстрее выводить на рынок и масштабировать новые продукты. Подобные разработки зачастую остаются за периметром внимания аудитории, хотя именно в них кроется ключ к долгосрочной конкурентоспособности глобальных технологических бизнесов, таких как «Сбер», — сказала генеральный директор компании «Диалог» Марина Настасенко.

При самостоятельной разработке сервиса для обмена сообщениями компаниям необходимо проработать множество вопросов, лежащих в основе современной системы для коммуникаций: мгновенная обработка передаваемых массивов данных разного формата, поиск информации, эргономичный интерфейс, интеграционные функции и другие детали.

«Благодаря реализованной архитектуре мы представляем мессенджер как платформу и объединяем через модули препроцессинга с антивирусным ПО и системами контроля за утечками (DLP), а через модули постпроцессинга — с решениями для обработки речи и естественных речевых запросов (NLP). При этом все функции, которые мы передаем под интеграцию, совместимы как с физическими серверами, так и с облачной инфраструктурой, что в случае необходимости позволяет быстро и легко масштабировать продукт. OEM-концепция делает нас более гибкими и открывает перед нами новые продуктовые направления и отраслевые сегменты. На сегодняшний день интерес к отдельным функциям нашей платформы есть в коммерческой и государственной сферах. Заказчикам необходимо кастомизированное и при этом удобное и выдерживающее высокие нагрузки решение», — сказал технический директор компании «Диалог» Дмитрий Максимов.

Кроме OEM-платформы компания «Диалог» предлагает продукт Dialog Enterprise — решение для организации цифрового рабочего места, объединяющего основные инструменты сотрудника при работе в офисе и дистанционно. В таком виде продукт поставляется по модели white label — в стиле компании-заказчика. Адаптированными могут быть звуки, цвета, иконки, шрифты, типы сообщений и другие элементы мессенджера.

Продажи Dialog Enterprise для крупного бизнеса будет осуществлять группа компаний ЦРТ — зарекомендовавший себя поставщик цифровых защищенных решений для государства и бизнеса. Группа ЦРТ в 70 странах реализовала более 5 тыс. проектов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

Мессенджер Dialog Enterprise умеет преобразовывать голосовые сообщения в текстовые, а текст — в речь, также он поддерживает групповые чаты, каналы для оперативного оповещения, официальный канал организации, обмен файлами, аудио- и видеозвонки, чат-боты. Доступен на операционных системах Windows, macOS, Linux, Android и iOS, а также через интернет-браузер.

Высокий уровень безопасности данных в Dialog Enterprise достигается за счет интеграции с антивирусным ПО, DLP- (контроль утечек информации), SIEM- (идентификация угроз) и MDM- (управление мобильными устройствами) системами. От публичных сервисов мессенджер также отличает возможность его размещения на изолированных серверах компании (модель on-premise) или в выделенной облачной инфраструктуре (Private Cloud). Кроме этого, защита продукта возрастает благодаря наличию клиента на мобильной ОС «Аврора».

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