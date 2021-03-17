Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM

«Аэрофлот» завершил цифровой проект по созданию и выдаче электронных больничных листов на базе SAP HCM для своего медицинского центра. Новая система позволила автоматизировать полный цикл обработки электронных листов нетрудоспособности: от выдачи до регистрации в системе с последующим расчетом пособий и отправкой данных в Фонд социального страхования. Проект реализован Ramax Group и SAP Services CIS.

До середины 2020 г. процесс выдачи листков нетрудоспособности осуществлялся вручную – медицинский центр, входящий в состав «Аэрофлота», печатал листы нетрудоспособности на бумаге, а прием больничных от сотрудников компании, ввод в учетную систему, расчет и передачу документов в ФСС выполнял департамент бухгалтерского учета. Такой процесс требовал большого количества времени и не исключал «человеческий фактор» при повторном вводе данных.

«Важной целью проекта было снижение трудозатрат и издержек, связанных с оформлением и администрированием бумажных больничных листов, а также устранение влияния «человеческого фактора», – сказала Ирина Николаева, главный бухгалтер «Аэрофлота». – Кроме того, мы готовились к переходу на «прямые выплаты» из ФСС и заблаговременно стремились повысить прозрачность движения листка нетрудоспособности как для Фонда социального страхования, так и для каждого сотрудника. В результате реализован уникальный проект, который позволил «Аэрофлоту» бесшовно в автоматическом режиме наладить информационный обмен с ФСС, гибко реагируя на регулярно обновляющиеся требования этой организации к документообороту. Учитывая, что более 70% листков нетрудоспособности, предъявляемых к оплате, выписано собственным медицинским центром, «Аэрофлот» получил от внедрения еще один бонус: успешно и без дополнительных затрат перешел на «Прямые выплаты» с 1 января 2021 г.».

Особенностью проекта стало внедрение по авторской методологии SAP – AcceleratedSAP (ASAP). Она предполагает структурный подход, который ускоряет реализацию и обеспечивает эффективное обучение пользователей, предоставляет исчерпывающую документацию и шаблоны на всех стадиях проекта.

«В процессе реализации проекта команда преодолела ряд сложностей, в частности мы столкнулись с большим объемом тестирования функциональности с использованием контура ФСС при постоянном изменении требований ведомства. Реализация такого объема проекта с медицинской спецификой выполнялась нами впервые, поэтому потребовала глубокой проработки решения совместно со специалистами и врачами Медицинского центра Аэрофлота», – отметил Никита Журавский, директор проекта со стороны Ramax Group.

В дальнейшем в новой системе планируется автоматизация процесса регистрации и автоматической отправки в ФСС данных по бумажным больничным, выданным работникам «Аэрофлот» сторонними медицинскими организациями.

«Сегодня авиакомпании переживают не самые простые времена. Ограничения, связанные с пандемией, серьезно повлияли на отрасль и количество перевозок. Вопреки всему «Аэрофлот» продолжает реализовывать цифровые проекты для своих сотрудников. И это говорит о том, что компания видит важность и необходимость внедрения технологий, которые станут серьезным подспорьем для постепенного преодоления всех непредвиденных трудностей», – сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.