Спецпроекты

Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

«Аэрофлот» завершил цифровой проект по созданию и выдаче электронных больничных листов на базе SAP HCM для своего медицинского центра. Новая система позволила автоматизировать полный цикл обработки электронных листов нетрудоспособности: от выдачи до регистрации в системе с последующим расчетом пособий и отправкой данных в Фонд социального страхования. Проект реализован Ramax Group и SAP Services CIS.

До середины 2020 г. процесс выдачи листков нетрудоспособности осуществлялся вручную – медицинский центр, входящий в состав «Аэрофлота», печатал листы нетрудоспособности на бумаге, а прием больничных от сотрудников компании, ввод в учетную систему, расчет и передачу документов в ФСС выполнял департамент бухгалтерского учета. Такой процесс требовал большого количества времени и не исключал «человеческий фактор» при повторном вводе данных.

«Важной целью проекта было снижение трудозатрат и издержек, связанных с оформлением и администрированием бумажных больничных листов, а также устранение влияния «человеческого фактора», – сказала Ирина Николаева, главный бухгалтер «Аэрофлота». – Кроме того, мы готовились к переходу на «прямые выплаты» из ФСС и заблаговременно стремились повысить прозрачность движения листка нетрудоспособности как для Фонда социального страхования, так и для каждого сотрудника. В результате реализован уникальный проект, который позволил «Аэрофлоту» бесшовно в автоматическом режиме наладить информационный обмен с ФСС, гибко реагируя на регулярно обновляющиеся требования этой организации к документообороту. Учитывая, что более 70% листков нетрудоспособности, предъявляемых к оплате, выписано собственным медицинским центром, «Аэрофлот» получил от внедрения еще один бонус: успешно и без дополнительных затрат перешел на «Прямые выплаты» с 1 января 2021 г.».

Особенностью проекта стало внедрение по авторской методологии SAP – AcceleratedSAP (ASAP). Она предполагает структурный подход, который ускоряет реализацию и обеспечивает эффективное обучение пользователей, предоставляет исчерпывающую документацию и шаблоны на всех стадиях проекта.

«В процессе реализации проекта команда преодолела ряд сложностей, в частности мы столкнулись с большим объемом тестирования функциональности с использованием контура ФСС при постоянном изменении требований ведомства. Реализация такого объема проекта с медицинской спецификой выполнялась нами впервые, поэтому потребовала глубокой проработки решения совместно со специалистами и врачами Медицинского центра Аэрофлота», – отметил Никита Журавский, директор проекта со стороны Ramax Group.

В дальнейшем в новой системе планируется автоматизация процесса регистрации и автоматической отправки в ФСС данных по бумажным больничным, выданным работникам «Аэрофлот» сторонними медицинскими организациями.

«Сегодня авиакомпании переживают не самые простые времена. Ограничения, связанные с пандемией, серьезно повлияли на отрасль и количество перевозок. Вопреки всему «Аэрофлот» продолжает реализовывать цифровые проекты для своих сотрудников. И это говорит о том, что компания видит важность и необходимость внедрения технологий, которые станут серьезным подспорьем для постепенного преодоления всех непредвиденных трудностей», – сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

Другие материалы рубрики

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

Acronis купил собственного дистрибутора

Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон

HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений?

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

Как разблокировать смартфон, если забыли пароль?

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера