«Прокси» приняла участие в разработке блокчейн-платформы для «Газпромнефть-аэро»

«Промышленные криптосистемы» («Прокси»), входящая в группу компаний «Инфотекс», сообщила об успешном завершении испытаний блокчейн-платформы оператора авиатопливного бизнеса — «Газпромнефть-аэро», в создании которой эксперты компании принимали непосредственное участие.

Платформа Smart Fuel позволяет производить моментальную оплату авиазаправки, сокращая время взаиморасчетов между поставщиком топлива и авиакомпанией с 4-5 дней до 15 секунд. Заявка на заправку, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Благодаря технологии блокчейн данные о сделках гарантированно сохраняются в системе и доступны всем участникам процесса. Информация из системы Smart Fuel синхронизируется в электронный бортовой журнал авиакомпании и в цифровую систему учета авиатоплива на топливозаправщиках — это позволяет полностью автоматизировать процесс заправки и обмена данными.

Партнерами проекта выступили авиакомпания Smartavia, банки ВТБ и Райффайзенбанк. Пилотный проект реализован в международном аэропорту Мурманска, где с использованием новой цифровой платформы было заправлено «в крыло» уже более 100 регулярных рейсов.

«Проект Smart Fuel демонстрирует готовность к внедрению смарт-контрактов в реальном секторе российской экономики. Сокращение трансакционных издержек за счет цифровизации рутинных операций и снижение финансовой нагрузки на клиентов — это результат, к которому стремится любой бизнес, — сказал Михаил Чеканов, директор по развитию компании «Прокси». — Успешное внедрение блокчейн-платформы подтверждает зрелость наших технологических решений, которые уже сегодня обеспечивают надежное, быстрое и безопасное онлайн-взаимодействие между топливными компаниями, авиаперевозчиками и ведущими российскими банками».

«Платформа Smart Fuel позволит снизить операционные затраты и ускорить взаимодействие между бизнесом и государством, причем польза очевидна для обеих сторон, — отметил Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «Инфотекс». — Чтобы соответствовать требованиям законодательства в отношении защиты конфиденциальной информации, необходимо внедрение сертифицированной ГОСТ-криптографии. Для решения этой проблемы было создано средство криптографической защиты информации Vipnet Crypto Gosmart. Вместе с коллегами из «Прокси» мы работаем над его интеграцией в прикладные системы с целью защиты конфиденциальной информации при использовании блокчейн-технологий в России».