«Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами»

ГК «Корус консалтинг» подключила крупного поставщика инженерных систем ГК «Проконсим» к собственному облачному сервису «КОРУС | Управление запасами». ИТ-решение позволило дистрибутору оптимизировать нагрузку в отделе закупок и ускорить согласование заказов в 3 раза. Сейчас компания экономит до 30% трудочасов на планирование пополнения запасов на центральном распределительном складе.

ГК «Проконсим» – комплексный поставщик трубопроводной арматуры, инженерных систем, сантехники и отопительного оборудования в России и странах СНГ. В компании более 25 тысяч кв. м складских площадей, процессы центрального распределительного центра автоматизированы с помощью платформы Manhattan SCALE от Manhattan Associates, лидера рынка WMS. Управление запасами происходило через управленческую систему и разработанную в ней модель, частично – через Excel. Однако ни первое, ни второе решения не могли обеспечить оперативность выполнения задачи и необходимую гибкость. С ростом бизнеса возникла необходимость быстрее реагировать на изменения спроса, чтобы своевременно пополнять товары в распределительных центрах. Для этого было решено автоматизировать управление запасами. В качестве инструмента компания выбрала облачный сервис «КОРУС | Управление запасами», собственную разработку «Корус консалтинг».

«Проконсим» подключился к сервису по модели SaaS, что позволило в течение месяца интегрировать его с учетной системой Microsoft Dynamics NAV (Navision) и настроить её с учетом всех нюансов: удаленности от центрального склада, частоты отгрузок, периодов заказа, учета реализаций по каждому филиалу отдельно и других. «Корус консалтинг» обучил пользователей «Проконсим» работе в системе за 2 месяца.

После первых месяцев использования сервиса «Проконсим» провёл несколько важных организационных изменений, перераспределил нагрузку и обязанности персонала в отделе закупок. Компания полностью отказалась от расчётов в Excel-таблицах для пополнения центрального склада, а организацией расчетов заказов теперь занимается всего один сотрудник. Анализ спроса и планирование запасов проходят значительно быстрее – бизнес экономит до 30% времени, которое тратилось на эти задачи ранее.

«Благодаря стандартизации и автоматизации процессов, согласование заказов ускорилось в 3 раза без потери качества управления. Это время с учётом работы руководителей и сотрудников, которые осуществляют расчет и вносят изменения. На данный момент “КОРУС | Управление запасами” обрабатывает 95% номенклатур центрального склада, по региональным подразделениям – до 40% товарных позиций. По всем включенным операциям мы видим заметную экономию времени и более точное управление остатками за счёт прогнозируемого спроса и качественного анализа внешних факторов, влияющих на результат», – комментирует Марк Тишкин, директор департамента логистики «Проконсим».

«Облачный сервис с гибкими возможностями – идеальное решение для формирования заказов и оптимизации закупок. Благодаря отработанным сценариям и доступности “КОРУС | Управление запасами” результаты работы можно увидеть с первых недель использования платформы – не только в денежном выражении, но и в качественных изменениях организации процессов и сокращении времени на формирование заказов. И как бонус, к сервису легко подключиться, его просто развивать и удобно обслуживать без найма дополнительных ИТ-специалистов», – отмечает Александра Москаленко, руководитель направления «Управление запасами» ГК «Корус консалтинг».