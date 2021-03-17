Спецпроекты

«Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

ГК «Корус консалтинг» подключила крупного поставщика инженерных систем ГК «Проконсим» к собственному облачному сервису «КОРУС | Управление запасами». ИТ-решение позволило дистрибутору оптимизировать нагрузку в отделе закупок и ускорить согласование заказов в 3 раза. Сейчас компания экономит до 30% трудочасов на планирование пополнения запасов на центральном распределительном складе.

ГК «Проконсим» – комплексный поставщик трубопроводной арматуры, инженерных систем, сантехники и отопительного оборудования в России и странах СНГ. В компании более 25 тысяч кв. м складских площадей, процессы центрального распределительного центра автоматизированы с помощью платформы Manhattan SCALE от Manhattan Associates, лидера рынка WMS. Управление запасами происходило через управленческую систему и разработанную в ней модель, частично – через Excel. Однако ни первое, ни второе решения не могли обеспечить оперативность выполнения задачи и необходимую гибкость. С ростом бизнеса возникла необходимость быстрее реагировать на изменения спроса, чтобы своевременно пополнять товары в распределительных центрах. Для этого было решено автоматизировать управление запасами. В качестве инструмента компания выбрала облачный сервис «КОРУС | Управление запасами», собственную разработку «Корус консалтинг».

«Проконсим» подключился к сервису по модели SaaS, что позволило в течение месяца интегрировать его с учетной системой Microsoft Dynamics NAV (Navision) и настроить её с учетом всех нюансов: удаленности от центрального склада, частоты отгрузок, периодов заказа, учета реализаций по каждому филиалу отдельно и других. «Корус консалтинг» обучил пользователей «Проконсим» работе в системе за 2 месяца.

После первых месяцев использования сервиса «Проконсим» провёл несколько важных организационных изменений, перераспределил нагрузку и обязанности персонала в отделе закупок. Компания полностью отказалась от расчётов в Excel-таблицах для пополнения центрального склада, а организацией расчетов заказов теперь занимается всего один сотрудник. Анализ спроса и планирование запасов проходят значительно быстрее – бизнес экономит до 30% времени, которое тратилось на эти задачи ранее.

«Благодаря стандартизации и автоматизации процессов, согласование заказов ускорилось в 3 раза без потери качества управления. Это время с учётом работы руководителей и сотрудников, которые осуществляют расчет и вносят изменения. На данный момент “КОРУС | Управление запасами” обрабатывает 95% номенклатур центрального склада, по региональным подразделениям – до 40% товарных позиций. По всем включенным операциям мы видим заметную экономию времени и более точное управление остатками за счёт прогнозируемого спроса и качественного анализа внешних факторов, влияющих на результат», – комментирует Марк Тишкин, директор департамента логистики «Проконсим».

«Облачный сервис с гибкими возможностями – идеальное решение для формирования заказов и оптимизации закупок. Благодаря отработанным сценариям и доступности “КОРУС | Управление запасами” результаты работы можно увидеть с первых недель использования платформы – не только в денежном выражении, но и в качественных изменениях организации процессов и сокращении времени на формирование заказов. И как бонус, к сервису легко подключиться, его просто развивать и удобно обслуживать без найма дополнительных ИТ-специалистов», – отмечает Александра Москаленко, руководитель направления «Управление запасами» ГК «Корус консалтинг».

Другие материалы рубрики

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

Acronis купил собственного дистрибутора

Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон

HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений?

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

Как разблокировать смартфон, если забыли пароль?

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера