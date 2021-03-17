ПО маркетплейса ВБЦ оценили более чем в 2 миллиарда рублей

Рыночная стоимость исключительного права на программное обеспечение (ПО) маркетплейса ВБЦ, разработанного резидентом «Сколково» компанией «ВБЦ лаб», составляет 2010100000 руб. Оценку проводила консалтинговая компания Corporat Finance.

Оценка стоимости ПО маркетплейса ВБЦ проведена в рамках реализации стратегии по выходу компании на IPO в ближайшие пять лет, что требует системного подхода к прозрачности бизнеса. И один из главных ее элементов – оценка стоимости нематериальных активов, важнейшим из которых в финтех-индустрии является программное обеспечение.

Эксперты Corporat Finance оценили интеллектуальную информационную систему (ИИС), лежащую в основе сервисов финансового маркетплейса ВБЦ и соцсети для заработка Tenchat. Это комплекс программных, лингвистических и логико-математических средств для реализации основной задачи: автоматизации бизнес-процесса предоставления клиентам банковских гарантий и других финансовых продуктов.

Функциональные возможности ИИС: экспресс-проверка контрагентов; облачное хранилище данных; бизнес-чат с возможностью обмена юридически значимыми документами с использованием квалифицированной электронной подписи между пользователями, контролирующими органами, контрагентами, финансовыми организациями; автоматизированная система оценки кредитных рисков; автоматизированная система принятия решений о выдаче финансовых продуктов в режиме онлайн; поиск и аналитика закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

ИИС интегрируется с ИТ-платформами кредитных организаций и формирует персонализированные коммерческие предложения банка каждому клиенту на основании полученных данных.

Аналитики не только изучили характеристики программного обеспечения (ПО), но и проанализировали его рынок, ценообразующие факторы, а также внешние факторы, влияющие на его стоимость. Для этого были проведены обзор макроэкономической ситуации в целом, анализ текущего состояния рынков банковских услуг, банковского программного обеспечения, интеллектуальной собственности в России и мире, статистический обзор отечественных компаний-разработчиков. В итоге риски, связанные с происхождением, использованием и распоряжением ИИС, были оценены как минимальные.

Семен Теняев, глава группы компаний ВБЦ, сказал: «Основной источник выручки группы ВБЦ – доход от предоставления банкам-партнерам программных продуктов для автоматизации выдачи клиентам финансовых продуктов и услуг. Высокая оценка стоимости нашего ПО независимым оценщиком подтверждает, что нематериальные активы, приносящие пользу бизнесу и обществу, востребованы рынком. А значит мы двигаемся в правильном направлении и развиваем важное для российской экономики инновационное направление».

В январе 2021 г. группа ВБЦ отчиталась о более чем двукратном росте выручки по итогам 2020 г. Она составила 1,56 млрд руб. (против 696 млн руб. в 2019 г.). Показатель EBITDA впервые в истории компании превысил 100 млн руб.

В декабре 2020 г. программное обеспечение финансового маркетплейса ВБЦ было включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по классу «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач».

Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе фонда «Сколково», сказал: «Мы высоко оцениваем результаты, которые демонстрирует наш резидент “ВБЦ лаб”. Кратный рост выручки, высокая оценка стоимости ИТ-разработок, отраслевые награды, полученные компанией в последнее время, – все это свидетельство того, что именно ставка на внедрение инновационных решений является тем драйвером, который позволяет стартапам вырастать в лидеров рынка».