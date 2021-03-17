Спецпроекты

Nexign и «Мегафон» внедрили единый биллинг

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Nexign (входит в «ИКС Холдинг») и «Мегафон» завершили проект объединения биллинга всех 8 филиалов «Мегафона» на единой BSS-платформе и миграции в новую среду всех сегментов абонентской базы оператора.

Потребность выйти за рамки классических телеком-сервисов подтолкнула «Мегафон» к трансформации биллингового ядра и созданию единой биллинговой системы. Среди стратегических целей проекта были сокращение совокупной стоимости владения системой (TCO) на 20-30%, а также централизация и ускорение процесса запуска новых продуктов.

Проект стартовал в 2015 году. Новая BSS-платформа создавалась и внедрялась объединенной командой Nexign и «Мегафона». В ходе проекта 7 биллинговых систем, использовавшихся в «Мегафоне», были заменены на единое решение.

Миграция абонентов на новую платформу проводилась поэтапно, параллельно с эксплуатацией устаревших биллинговых решений до их полной замены. Благодаря совместным усилиям двух компаний миграция абонентов прошла незаметно для клиентов, причем при миграции B2X-сегмента учитывалась специфика и режим работы отдельных организаций.

Результатами проекта стали унификация процессов для всех филиалов; переход от региональной к единой общей службе эксплуатации и, как следствие, повышение ее эффективности; выравнивание портфеля продуктов во всех филиалах оператора при сохранении гибкости региональной ценовой политики; создание объединенных контакт-центров с одинаковыми KPI обслуживания и стандартными маршрутами работы с обращениями; повышение качества обслуживания абонентов в регионах, где работает оператор; сокращение от 2 до 5 раз показателя времени вывода на рынок (TTM - time to market) для различных категорий продуктов.

«Сотрудничество с Nexign было эффективным и результативным для нас. Мы преследовали сразу несколько традиционных для больших компаний целей. Помимо оптимизации TCO (Total Cost of Ownership, совокупная стоимость владения) и сокращения сроков вывода на рынок новых услуг мы стремились повысить качество обслуживания клиентов и поддержать цифровую и бизнес-трансформацию «Мегафона». Нам удалось перевести все 8 филиалов на унифицированные процессы биллинга и перейти к единой службе эксплуатации, что минимизировало затраты на поддержку, создать экосистему для быстрой интеграции внешних партнеров», – сказал Сергей Никифорец, директор по цифровым сервисам ПАО «Мегафон».

Кроме внедрения единого биллинга был реализован ряд связанных с ним проектов.

Интеграция методики FastTrack для автоматизации процесса внедрения обновлений. В результате команда, отвечающая за него, стала тратить не больше двух недель на небольшие изменения ядра системы – процесс, который раньше занимал до года.

Создание фабрики микросервисов. Цель проекта – ускорение формирования партнерской экосистемы. С помощью этого инструмента «Мегафон» уже запустил более 100 новых бизнес-проектов.

Внедрение продуктового каталога, который выступает единой точкой создания и модификации продуктов и услуг «Мегафона». Продуктовый каталог имеет трехуровневую структуру. Два уровня уже запущены в эксплуатацию, а работа над третьим, который обеспечит быструю интеграцию с партнерами и каналами, завершится в 2021 году.

«Совместный проект с «Мегафоном» уникален для телекоммуникационного рынка – и в отношении выстроенного взаимодействия, и по достигнутым результатам. Команда Nexign осуществила комплексную трансформацию систем оператора, что позволило «Мегафону» не только повысить эффективность бизнеса и выйти на новый этап развития, но и обеспечить лояльность клиентов, сохраняя высокий уровень обслуживания во всех регионах. В то время как «Мегафон» сможет развивать единую биллинговую систему для решения краткосрочных и долгосрочных бизнес-задач, масштабируемый опыт Nexign будет полезен телекоммуникационным компаниям, которые стремятся к развитию цифровых услуг», – сказал Игорь Горьков, генеральный директор Nexign.



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