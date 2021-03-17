Спецпроекты

Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group разработала программный комплекс на базе искусственного интеллекта, который помог «Россети Центр» эффективнее бороться с коммерческими потерями электроэнергии. Кейс включен в библиотеку AI Russia Works, где собраны лучшие проекты применения технологий искусственного интеллекта с доказанной эффективностью.

Ежегодно электроэнергетические предприятия терпят большие потери из-за незаконных подключений юридических лиц к электросетям, вмешательства в работу приборов учета и других неисправностей, злоупотреблений. Раньше выездные бригады «Россети Центр» ежегодно проводили более 646 000 проверок в поисках фактов неучтенного потребления электроэнергии. В месяц специалисты компании могли проанализировать не более 30% точек учета. При этом в 99% случаев проверки не выявляли нарушений, так как человеку сложно учитывать все факторы, влияющие на потери электроэнергии.

«Россети Центр» определили снижение коммерческих потерь как одну из приоритетных задач в стратегии развития компании и обратились к команде PREDICT из Mail.ru Group для разработки решения. Для повышения эффективности борьбы с коммерческими потерями специалисты PREDICT создали программный комплекс, в основе которого лежат технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Система анализирует собственные данные, например, состояние точки учета, динамика потребления электроэнергии, и информацию из открытых источников — сведения о юридическом лице и другие. Это позволяет программному комплексу выявлять нетривиальные связи между целевыми и реальными показателями на каждой точке учета, вычислять вероятность и прогнозировать объем неучтенного энергопотребления.

Если вероятность коммерческой потери в конкретной точке учета определяется как высокая, система автоматизировано формирует задание для выездной бригады. После выполнения задания программа проводит анализ выполненных проверок и использует полученные данные для последующего дообучения ML-моделей.

Проект доказал целесообразность и продемонстрировал реальный экономический эффект от применения искусственного интеллекта в сфере электроэнергетики. Разработанное командой PREDICT решение позволило компании ежемесячно анализировать до 100% точек потребления электроэнергии и при этом повысить эффективность поиска нарушений в 2,2 раза. В то же время средняя стоимость выявления одного факта неучтенного потребления снизилась более чем в два раза: с 36 600 до 16 900 рублей.

«Искусственный интеллект охватывает все новые сферы. Мы рады, что наше решение позволило “Россети Центр” с большей эффективностью выявлять нарушения, связанные с неучтенным энергопотреблением юридическими лицами, и снижать коммерческие потери. И, конечно, мы надеемся, что этот пример в библиотеке AI Russia Works станет импульсом для других компаний энергетической отрасли, которые думали об использовании ИИ», – прокомментировал Роман Стятюгин, руководитель аналитических сервисов PREDICT, Mail.ru Group.

«Технологии искусственного интеллекта имеют большой потенциал в контексте стратегического развития и повышения эффективности процессов в “Россети Центр”, — отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети Центр» Виталий Акуличев. — Интеграция аналитического решения — первый шаг в череде проектов цифровой трансформации нашей компании. И мы уверены, что наше технологическое сотрудничество с Mail.ru Group будет долгосрочным и продуктивным».



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