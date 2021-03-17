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ISS выпустила новый продукт для управления автопарком

Интеграция Бизнес-приложения

ISS («Интеллектуальные социальные системы») сообщила о выпуске нового продукта Driverpass – ИТ-сервиса для управления коммерческим автопарком.

На новом продуктовом сайте компании можно найти исчерпывающую информацию о возможностях и функциональности продукта, настраиваемых модулях для управления автопарком флит-менеджером, интеграции с бухгалтерскими системами и выгрузками отчетов, мобильных модулях для чата с водителями и подразделениями и возможности управления рейтингами сотрудников. Здесь можно самостоятельно собрать необходимую функциональность для своего автопарка из 10 подключаемых модулей и попробовать сервис совершенно бесплатно в течение недели. Подключение к Driverpass занимает два рабочих дня для автопарка любого размера.

«За три года мы подключили к нашему сервису более 350 крупнейших автопарков России. Проанализировав большое количество анкет обратной связи наших клиентов и стремясь закрыть все их потребности, мы переработали наш первоначальный продукт для автоматизации оплаты паркинга, платных дорог и штрафов – "Паркоматику" в полноценный сервис по управлению автопарком для флит-менеджеров, добавив в него более 10 настраиваемых модулей, таких как путевые листы, мониторинг расхода топлива, расчет совокупной стоимости владения (ТСО) и многое другое», – сказал Павел Серебряков, директор по развитию продукта.

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