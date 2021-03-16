«Сбер» представил аналитический инструмент развития туризма

«Сбер» представил аналитическую панель «Туризм», предназначенную для глав субъектов РФ, их профильных заместителей, представителей администраций и отраслевых министерств. Аналитическая панель с глубоким охватом данных на облачной платформе «Сбераналитика» помогает определять приоритеты развития туристской инфраструктуры, конкурировать за инвестиции и оценивать вклад туризма в экономику региона.

Сервис содержит: профиль туриста — ключевые показатели туризма (количество поездок, сумма трат, количество уникальных туристов) в детализации за месяц, квартал и год, тепловую карту ключевых показателей в разрезе регионов и стран, структуру туристического потока и трат; анализ событий — сравнение любых временных периодов по ключевым показателям количества туристов и их трат; геоаналитику туристической инфраструктуры — выделение точек туристического притяжения, тепловые карты привлекательности и эффективности инфраструктуры.

«Панель «Туризм» дает актуальную информацию о состоянии отрасли. Это позволяет органам власти в регионах выявлять целевую туристическую аудиторию, точки роста для развития инфраструктуры и потенциал привлечения туристов, сравнивать свой регион с соседними, совершенствовать стратегию развития туристической отрасли и сразу же отслеживать эффективность принимаемых мер», – сказал Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.

Среди преимуществ продукта: достоверность. Анализ большого массива обезличенных данных на основе фактического финансового поведения туристов; широкий охват. Анализ структуры туристического потока для любого региона России и оценка потенциала привлечения туристов в сравнении с другими территориями. Максимально репрезентативная выборка на основе обезличенных данных; разносторонняя оценка. Анализ как потока и профиля туристов, так и инфраструктуры региона в привязке к ключевым показателям (трафик, средний чек). Исследование позволяет оценить вклад туризма в экономику субъекта; оперативность. Отсутствие промежуточных звеньев и человеческого фактора в сборе информации позволяет очень быстро получать обновления.

«Сбераналитика» — это облачная аналитическая платформа для предпринимателей и органов власти. Она включает в себя отраслевые решения и сервисы, рекомендательные модели, информационно-аналитические отчеты и мониторинги по разным отраслям — как готовые, так и под заказ. Платформа помогает бизнесу и регионам находить зоны роста и может упростить стратегическое и тактическое управление на любых уровнях: страны, региона, города, района, торгового центра и даже конкретной торговой точки.