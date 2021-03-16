«САБ» благодаря Okdesk увеличила число клиентских договоров по сервисному обслуживанию на 30%

«САБ» автоматизировала все процессы постпродажного обслуживания, внедрив help desk систему Okdesk. В результате компания увеличила количество абонентских договоров на 30% без расширения штата сервисной службы и повысила качество предоставляемых услуг.

Компания «САБ» в рамках преобразования своего бизнеса решила автоматизировать постпродажное обслуживание, чтобы изменить подход к работе с клиентами.

Компании требовалась специализированная система, которая позволяла бы вести учет всех заявок, в автоматическом режиме распределять обращения по выездным специалистам в зависимости от их загруженности и удаленности от объекта обслуживания. Также важно было, чтобы система интегрировалась с другими внутренними ИТ-решениями компании и IP-телефонией.

Кроме того, «САБ» необходимо было наладить контроль деятельности инженеров, запустить механизмы работы с обратной связью, более точно анализировать рентабельность взаимодействия с каждым клиентом.

Изучив различные специализированные ИТ-решения на рынке, компания выбрала Okdesk. Благодаря help desk системе работа с клиентскими заявками стала более организованной и прозрачной. Компания контролирует рентабельность взаимодействия с клиентом, чтобы в случае чего предложить ему расширить рамки договора. Таким образом, инженеры компании перестали выполнять неоплачиваемую работу, выходящую за рамки абонентского обслуживания.

Help desk система позволила «САБ» повысить качество предоставляемых услуг. Теперь единственная причина расторжения контрактов с компанией - это закрытие клиентом собственного бизнеса.

«Благодаря help desk системе Okdesk мы перестали терять заявки. Не просели в качестве даже в первую волну пандемии, переведя всех сотрудников на домашний режим работы буквально за два часа, - отметил генеральный директор компании «САБ» Антон Голуб. - За 2020 год, сложный для всех отраслей экономики, мы оптимизировали свою работу и увеличили количество абонентских договоров почти на 30%. При этом штат инженеров остался прежним. И сегодня запас по эффективности у нас такой, что мы без расширения штата сможем увеличить количество договоров еще на 50%».

«В автоматизации процессов технического, постпродажного и выездного обслуживания скрывается значительный потенциал повышения эффективности сервисной компании. Благодаря специализированной help desk системе компания увеличивает количество выполненных заявок, повышает рентабельность договоров абонентского обслуживания и сокращает клиентский отток», - прокомментировал сооснователь Okdesk Кирилл Федулов.