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ОЭЗ «Технополис «Москва» завершает первый этап цифровизации операционных процессов

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

Управляющая компания особой экономической зоны «Технополис «Москва» перевела на электронный документооборот в части расчетов по аренде более 90% компаний, работающих на ее территории. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Процесс цифровизации документооборота в ОЭЗ ускорила пандемия. Из-за карантина многие виды офлайн-взаимодействия между организациями стали затруднительны или недоступны. В этой ситуации электронный документооборот оказался самым быстрым и безопасным способом доставки документов. В частности, в системе «Контур.Диадок», к которой присоединились компании особой экономической зоны, в 2020 г. количество электронных документов выросло на 31% по сравнению с предыдущим годом. Сервис позволил организациям ОЭЗ автоматизировать бухгалтерскую деятельность. В итоге удалось полностью отказаться от бумажных носителей при обмене документами в части аренды, ранее их количество достигало порядка 800 в месяц», – отметил Дегтев.

Сервис «Koнтyp.Диадoк» создан российской компанией «CKБ Контур». В настоящий момент им пользуются свыше 1,5 млн российских организаций. В их числе «Русал», «Мегафон», Metro Cash&Carry, Nestle и ряд других крупных предприятий.

Следующим этапом для компаний, работающих на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», станет дальнейшая цифровизация документооборота в сфере всех остальных видов услуг, оказываемых управляющей компанией: вывоз ТБО, почтовое обслуживание, стоянка и размещение оборудования на территории.



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