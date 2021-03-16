Спецпроекты

На базе платформы ИРС «Перевозки» разработан API для интеграции по данным с компанией Sigis

Интеграция Бизнес-приложения

«Лестэр ИТ», разработчик информационных систем для транспортных компаний, предоставила программное обеспечение платформы ИРС «Перевозки» для создания полнофункционального интеграционного API для взаимодействия с SIA Sigis. Разработчиком API выступила компания «Ай ти логистика» — ИТ-интегратор для транспортных компаний.

Сервис создан для компаний, которые автоматизированы на ИРС «Перевозки» и получают данные из информационной системы компании Sigis. Через API предоставляется железнодорожная информация о дислокации вагонов и контейнеров, паспортах, ремонтах, пробегах, а также узлах и деталях вагонов. Интеграционное взаимодействие автоматизированных систем осуществляется в регламенте АСУ-АСУ.



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