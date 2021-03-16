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«Мой склад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот

«Мой склад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для торговли с системой электронного документооборота (ЭДО) и мгновенной передачи кодов маркировки товара.

Пользователям «Моего склада» теперь доступны не только преимущества работы с ЭДО оператора, но и быстрое получение кодов маркировки из входящей товарной накладной.

Получение кодов маркировки от оптовика – важный процесс в работе магазинов. Их автоматический прием, исключающий ошибки ручного ввода, ускоряет работу с маркированными товарами в несколько раз.

Вдобавок владельцы магазинов могут валидировать коды, нанесенные на товары и обозначенные в документе приемки, при помощи мобильного приложения «Мой склад» – без использования специализированных терминалов сбора данных.

Аскар Рахимбердиев, CEO компании «Мой склад, сказал»: «Электронный документооборот все больше проникает в сегмент МСП — магазины, торгующие маркированным товаром, обязательно должны использовать ЭДО. Мы рады, что «Такском», один из лидеров рынка, расширил линейку операторов ЭДО в «Моем складе».

Роман Шибанов, руководитель службы проектных и интеграционных решений компании «Такском», отметил: «Мы переходим к этапу, когда внедрение ЭДО становится неотъемлемой частью любого бизнеса. ЭДО выполняет требования законодательства к работе с маркируемой продукцией и сокращает риски из-за ошибок учета поступивших товаров».

Организации, использующие в работе «Мой склад», теперь могут загружать информацию по поступившим и принятым документам через оператора ЭДО «Такском».

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