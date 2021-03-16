Lenovo представила серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и SR670 V2

Lenovo Data Center Group (Lenovo DCG), подразделение компании Lenovo, представило новые решения для высокопроизводительных вычислений (HPC) — серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и ThinkSystem SR670 V2. Устройства помогут предприятиям любого масштаба улучшать свою деятельность с помощью глубокой аналитики и ИИ, ускорять и оптимизировать обработку данных, поставляя ценную информацию с большей скоростью и меньшими затратами, а также улучшать процесс принятия решений на основе искусственного интеллекта.

Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 стал первым в отрасли сервером с жидкостным охлаждением Direct-to-Node (DTN) для графических процессоров (GPU) NVIDIA A100 с тензорными ядрами. Каждый узел сервера высотой 1U включает в себя четыре установленных на плате GPU NVIDIA A100, при этом производительность вычислений на одну серверную стойку составляет до 3 PFLOPs, а система жидкостного охлаждения Lenovo Neptune снижает потребление энергии до 40%2 при сохранении беспрецедентной производительности и плотности вычислений.

Для задач, требующих высокой вычислительной нагрузки, Lenovo предлагает Lenovo ThinkSystem SR670 V2 — новую модульную систему с возможностью использования большего числа графических процессоров. Она поддерживает размещение до восьми GPU NVIDIA A100 Tensor Core или NVIDIA T4 в одном корпусе высотой 3U, что обеспечивает производительность вычислений до 160 TFLOPs. В это семейство входит модель, в которой для охлаждения четырех установленных на плате графических процессоров NVIDIA A100 используются гибридные жидкостно-воздушные теплообменники Lenovo Neptune, не требующие подключения к водопроводу. Это дает клиентам рост производительности ИИ и одновременно снижает уровень энергопотребления и шума по сравнению с системами с воздушным охлаждением.

«Наше пристальное внимание к инновациям в области высокопроизводительных вычислений обосновано работой с заказчиками, которые занимаются спасением жизней и помогают решать важнейшие проблемы человечества, — отмечает Скотт Тиз, генеральный директор направления высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта Lenovo Data Center Group. — Lenovo была признана поставщиком суперкомпьютеров №1 в рейтинге TOP500, что отражает наше стремление к внедрению революционных инноваций в области HPC, аналитики и ИИ в компаниях любого масштаба».

Чтобы обеспечить ЦОД необходимой вычислительной мощностью и производительностью системы охлаждения, Lenovo Professional Services предлагает новые интерактивные семинары по передовым методам работы ЦОД. Сотрудничая со специалистами по электропитанию и охлаждению, Lenovo может бесплатно выполнить ряд экспертных оценок на основе потребностей клиентов, чтобы помочь им в диагностике инфраструктуры ИТ. В результате работы специалисты вырабатывают надежную методологию для достижения необходимого уровня эффективности охлаждения, электропитания и энергопотребления в каждом конкретном проекте.

Серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и ThinkSystem SR670 V2 станут доступны к заказам в России в мае 2021 года.