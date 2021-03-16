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Intel и EXOS протестировали технологию 3D Athlete Tracking

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

EXOS испытала технологию Intel 3D Athlete Tracking (3DAT) для подготовки профессиональных спортсменов с целью достижения максимальных результатов. Решение работает на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) и позволяет легкоатлетам получить реальное представление о собственной скорости, ускорении и биомеханике во время спринта.

Технология 3DAT предоставляет тренерам и спортсменам данные, которые до этого момента либо не существовали, либо были трудноизмеримы. 3DAT проводит детальный анализ движений скелета, а также достигнутых показателей скорости, ускорения и мощности, используя простую видеозапись движения легкоатлета в момент забега. Благодаря этим данным спортсмены и тренеры могут получить представление о том, как работает тело и как улучшить его результаты.

В технологии 3DAT используются камеры для съемки атлетов в процессе тренировок, поэтому им не нужно надевать какие-либо датчики или отклоняться от обычной тренировочной программы.

Система отправляет полученные видеоданные (60 кадров в секунду) в облако для анализа на процессорах Intel Xeon Scalable со встроенными модулями Intel Deep Learning Boost, которые используются для ускорения задач машинного обучения средствами ИИ. После этого тренеры получают отчеты и диаграммы с подробным обзором занятий спортсменов. Изучая общую механику движения тела атлета и его проблемных мест, тренер может лучше понять, какие корректировки необходимы, чтобы полностью раскрыть спортивный потенциал.

Долгосрочное партнерство с EXOS позволит Intel получить от ведущих тренеров и атлетов информацию, которая поможет сформировать максимально полное представление о потенциале использования 3DAT. Инженеры Intel непрерывно разрабатывают технологии, которые позволяют создавать на базе 3DAT различные решения, чтобы регулярно улучшать спортивные результаты и расширять горизонт возможностей человеческого тела.

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