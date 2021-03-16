Hewlett Packard Enterprise представила новые возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети

Hewlett Packard Enterprise (HPE) расширила возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети. Обновления включают в себя усовершенствование защиты данных за счет возможности резервного копирования в облако HPE Cloud и расширение поддержки централизованного резервного копирования на удаленную площадку для целей соответствия нормативным требованиям. HPE также анонсировала поддержку интеграции с контейнерами для запуска облачных приложений на периферии, что позволит ускорить трансформацию бизнеса заказчиков.

HPE SimpliVity теперь поддерживает HPE Cloud Volumes Backup, что обеспечивает простое, эффективное и гибкое резервное копирование непосредственно в облако HPE Cloud, с разных площадок заказчика.

Расширенная интеграция HPE SimpliVity с HPE StoreOnce позволяет защитить рассредоточенные площадки заказчика с помощью автоматизированных политик резервного копирования, которые позволяют легко и эффективно выполнять репликацию приложений и данных непосредственно на систему резервного копирования HPE StoreOnce, как для целей соблюдения нормативных требований, так и целей долговременного хранения данных.

Новый плагин Kubernetes CSI для HPE SimpliVity упрощает работу и управление контейнерами на «все-в-одном» гиперконвергентной платформе, позволяя запускать как контейнеры, так и виртуальные машины на единой аппаратной платформе.

«Если вы ритейлер и/или ваш бизнес управляет множеством магазинов и офисов, я бы настоятельно рекомендовал вам платформу HPE SimpliVity для ваших филиалов и складов, – комментирует Алех Садауничи (Aleh Sadaunichy), архитектор инфраструктурных решений в Staples Solutions. – Простота, масштабируемость, надежность, превосходная скорость и легкость восстановления – именно за это мы выбрали эту платформу. Возможности комплексной защиты данных, включая резервное копирование в публичное облако, являются очень привлекательным преимуществом».

Организации и предприятия сталкиваются с беспрецедентным ростом числа приложений и объемов данных на периферии сети (вне ЦОД), что создает новые возможности для извлечения ценности из данных за счет запуска приложений для их локальной обработки, в месте их создания, без необходимости пересылки данных в ЦОД и/или облако. Кроме того, заказчики переносят новые облачные/ контейнеризованные приложения на периферию сети, обеспечение работы которых, требуется с сохранением существующих / традиционных виртуализированных приложений на удаленных площадках.

Компания HPE предоставляет самый широкий в отрасли портфель интеллектуальных продуктов, технологий и платформ, включая безопасные беспроводные и проводные сетевые устройства HPE Aruba, а также инфраструктуру, оптимизированную для рабочих нагрузок, для удовлетворения требований к производительности, отказоустойчивости, масштабируемости и объему данных на периферии.

Вычисления на периферии – критически важный сегмент в таких сферах, как розничная торговля, здравоохранение, финансовые услуги и промышленное производство. Таким предприятиям и организациям необходима предельно простая в управлении вычислительная инфраструктура со встроенной отказоустойчивостью и эффективной защитой данных для обеспечения непрерывной работы приложений, и быстрого восстановления данных на любой из площадок.

HPE SimpliVity – это ведущая на рынке интеллектуальная гиперконвергентная система «все-в-одном» оптимизированная для работы на периферии сети с высоким уровнем доступности, в компактном форм факторе. Данная платформа обеспечивает встроенную защиту данных практически с нулевым администрированием за счет централизованного управления и автоматизации, а также лучшую в отрасли гарантированную эффективность хранения данных для повышения экономичности ИТ. Новые возможности HPE SimpliVity усиливают возможности по защите данных и обеспечивают большую гибкость за счет поддержки работы контейнеров внутри виртуальных машин, с предоставлением им данными, хранимыми в файловой системе HPE SimpliVity, через новый CSI плагин.

Архитектура HPE SimpliVity обладает высоким уровнем отказоустойчивости и защиты данных, благодаря чему обеспечивает высокую доступность и возможность мгновенного восстановления для рабочих нагрузок на периферии сети, включая базы данных и виртуализацию общего назначения. Встроенные средства удаленного резервного копирования в рамках федерации кластеров HPE SimpliVity позволяет эффективно и быстро восстанавливать приложения на удалённых площадках. В рамках кластера HPE SimpliVity данные виртуальных машин оперативно и автоматически копируются на другой узел, поэтому в случае выхода из строя одного из узлов кластера заказчик, всегда будет существовать резервная копия. Фактически, резервное копирование или восстановление виртуальной машины емкостью 1 ТБ может быть выполнено менее чем 60 секунд. Это критически важно для обеспечения непрерывности бизнес-процессов в случае стихийных бедствий и/или защиты данных от кибер-угроз, таких как программы-вымогатели.

Благодаря появлению возможности выполнять резервное копирование и в облако HPE Cloud и возможности централизованного хранения резервных копий, платформа HPE SimpliVity представляет собой наиболее полное решение для обеспечения работы и защиты данных на периферии сети.

HPE SimpliVity в сочетании с HPE Cloud Volume Backup обеспечивает простое и эффективное резервное копирование непосредственно в облако HPE Cloud. Это позволяет выполнять резервное копирование в облако HPE Cloud в три клика или с помощью автоматизации политик прямо из vCenter и без дополнительной программной или аппаратной инфраструктуры. В отличие от других облачных платформ, резервные копии из HPE Cloud можно легко восстановить на внешних площадках без какой-либо дополнительной платы за исходящий трафик. HPE Cloud Volumes Backup оптимизирует расходы благодаря оплате только по факту потребления занимаемого объема в облаке, минимизации объема передаваемых данных и эффективным хранением данных в облаке.

Расширение интеграции HPE SimpliVity с HPE StoreOnce снижает сложность, стоимость и риски благодаря защите распределенных площадок на периферии сети с помощью автоматизированных политик для простой и эффективной репликации приложений и данных непосредственно на централизованное устройство для резервного копирования HPE StoreOnce. HPE SimpliVity и HPE StoreOnce идеально подходят для заказчиков со строгими нормативными требованиями и/или продолжительными сроками хранения данных. Заказчики могут создавать или обновлять политики резервного копирования менее чем за одну минуту для тысяч виртуальных машин на десятках площадок, просто создавать резервные копии и восстанавливать данные в три клика, а также на постоянной основе достигать коэффициента дедупликации 20:1, что обеспечивает высокую эффективность работы с данными.

«Наши заказчики, с большими требованиями к вычислительным мощностям на периферии, обращаются к платформе HPE SimpliVity из-за удобства ее использования и исключительной экономичности, – комментирует Омер Асад (Omer Asad), вице-президент и руководитель департамента систем хранения данных HPE. – Мы продолжаем инвестировать в разработку новых возможностей для HPE SimpliVity, которые позволяют заказчикам производить вычисления на периферии сети и использовать контейнеры для создания инноваций, ускоренной разработки новых приложений и предоставлять своим клиентам новые услуги и возможности».

Предприятия и организации из самых разных сфер трансформируют методы разработки и развертывания своих приложений в гибридных облаках. В связи с этим ИТ-специалистам требуется более гибкая, автоматизированная и соответствующая политике компании инфраструктура как для поддержки развивающейся виртуализации, так и архитектур на базе контейнеров. Для работы с облачными приложениями и контейнерами заказчикам требуется постоянное хранилище, а также программно-определяемая инфраструктура с возможностью автоматизации и самообслуживания для разработчиков. Контейнерные среды, такие как Kubernetes, можно развертывать не только в ЦОДе, но и на периферии сети.

Гиперконвергентная система HPE SimpliVity теперь поддерживает драйвер Container Storage Interface (CSI) для работы с Kubernetes, позволяющий запускать контейнерные приложения на периферии сети. HPE предлагает простой и унифицированный интерфейс для работы с HPE SimpliVity и Kubernetes, чтобы ускорить переход заказчиков к контейнерной архитектуре. Поддержка CSI и постоянных томов дает возможность работать с виртуальными машинами и контейнерами на единой аппаратной платформе на удаленных площадках, что избавляет заказчиков от необходимости в отдельной специализированной инфраструктуре для контейнеров. Заказчики получают для своих площадок на периферии удобное управление и широкие возможности резервного копирования и защиты данных, с их восстановлением при сбое менее чем за одну минуту, что позволяет расширить область применения облачных приложений, развернутых на контейнерах. Теперь с помощью HPE SimpliVity заказчики могут модернизировать приложения на периферии сети, используя унифицированную гиперконвергентную платформу, гарантирующую непрерывность работы и защиту приложений.

HPE SimpliVity 4.1.0 доступна для заказчиков HPE SimpliVity с действующими контрактами поддержки по всему миру без дополнительной оплаты. Все новые функции и возможности поддерживаются с помощью VMware vSphere 7.0. HPE Cloud Volume Backup доступен в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.