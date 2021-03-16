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Glowbyte и Factory5 договорились о партнерстве в области внедрения аналитических решений для промышленности

Бизнес Интеграция Бизнес-приложения

Glowbyte и Factory5 (входит в группу Ctrl2go) подписали соглашение о партнерстве. Стороны планируют совместно продвигать аналитические решения, а также объединить знания и опыт, чтобы реализовывать проекты на основе интеллектуального анализа данных для промышленных компаний России.

По словам Сергея Меня, коммерческого директора Factory5, Glowbyte — один из крупнейших интеграторов, который заслужил признание не только в России, но и других странах. «Представители компании обладают глубокой экспертизой: понимают задачи и потребности современных российских предприятий. И кроме того, могут их решать с наивысшей эффективностью для заказчика. Мы рады, что Glowbyte стали нашими партнерами и видим большой потенциал в совместной работе», — сказал Сергей Мень.

Компании сконцентрируются на продвижении платформы анализа больших данных производственных предприятий от Factory5. F5 Platform представляет собой готовый инструмент для разработки приложений под конкретные задачи промышленных компаний. Платформа позволяет объединить разрозненные данных из множества информационных систем и разработать аналитические продукты с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Руководитель практики промышленного интернета вещей Glowbyte Александр Томилов отметил актуальность соглашения о партнерстве в текущей ситуации: «Мы видим интерес российской промышленности к реализации проектов на российском ПО как из-за финансовых льгот, так и из-за регуляторных факторов. Объединение усилий с Factory5 расширяет возможности наших клиентов по использованию данных о собственном производстве и технологических процессах, в том числе с использованием продвинутой аналитики и искусственного интеллекта, что обычно и составляет основу цифровой трансформации промышленного предприятия».

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