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«Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К»

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«Базальт СПО» выпустила обновленную версию операционной системы «Альт Рабочая станция К» 9.1. Эволюционное развитие операционной системы нацелено на повышение стабильности, качества и удобства работы пользователей и техники в корпоративной гетерогенной среде, а также на поддержку современного оборудования. Внедрение ОС «Альт Рабочая станция К» 9.1 позволит организациям осуществить комфортный переход с Windows на российскую ОС. Они смогут эффективнее защищать свои цифровые ресурсы, управлять компьютерным парком, легко обеспечивая работу с компьютерами разных модификаций и офисной техникой разных лет выпуска, и учетными записями пользователей.

«Выпуск новой версии дистрибутива "Рабочая станция К" – это результат слаженной работы специалистов "Базальт СПО" и компаний нашей партнерской сети, – отметил Антон Фарыгин, заместитель генерального директора "Базальт СПО". – Разработчики "Базальт СПО" развивают "Альт Рабочая станция К" на основе лучших современных технологий с учетом переданных нашими партнерами пожеланий заказчиков. Благодаря совместной работе нам удалось значительно усовершенствовать поддержку современного оборудования в новой версии ОС».

Дистрибутив «Альт Рабочая станция К» 9.1 содержит самые последние версии прикладных программ. Это ПО включено в «Девятую платформу» – стабильную ветку независимого репозитория «Сизиф», на основе которого развивается все семейство ОС «Альт».

Основные изменения в «Альт Рабочая станция К» 9.1: улучшена интеграция компьютеров под управлением «Альт Рабочая станция К» 9.1 в гетерогенную корпоративную ИТ-инфраструктуру за счет расширения поддержки групповых политик Microsoft для пользователей и машин под управлением Linux; веб-браузер, который поставляется в дистрибутиве по умолчанию, поддерживает работу с российскими криптографическими средствами; добавлена возможность подписать файл электронной подписью прямо в офисном пакете.

Особое внимание разработчики ОС уделили поддержке оборудования: благодаря переводу ОС «Альт Рабочая станция К» 9.1 на LTS-ядро Linux 5.10 значительно повысилось качество поддержки современного оборудования, в том числе – процессоров Intel 11 поколения и современных процессоров AMD Ryzen; расширен спектр поддерживаемых сканеров и принтеров, в том числе – сетевых; добавлена поддержка нового контроллера Intel RST для жестких дисков NVMe; обеспечена совместимость с современными звуковыми платами; драйверы видеокарт Nvidia обновлены до самых свежих версий, в том числе с поддержкой недавно вышедших видеоускорителей от Nvidia; улучшена поддержка планшетов и других устройств с сенсорным вводом; обеспечена возможность установки ОС на компьютеры, предназначенные к продаже. Для производителей оборудования предусмотрен ОЕМ-режим установки – с первоначальной настройкой системы при первом запуске.

На сайте «Базальт СПО» представлен полный перечень новшеств и улучшений ОС «Альт Рабочая станция К» 9.1. Операционная система по-прежнему снабжена удобным и красивым интерфейсом Plasma, который предоставляет широкие возможности настройки рабочей среды с учетом предпочтений пользователя. Используя темы оформления, графические эффекты, значки и виджеты в разных сочетаниях, пользователь может создать максимально комфортную для себя рабочую среду. Интерфейс Plasma не вызывает отторжения у пользователей, привыкших к работе с Windows. Они легко и быстро переходят на работу с российской операционной системой.

В соответствии с лицензионным соглашением, физические лица могут использовать ОС «Альт Рабочая станция К» 9.1 бесплатно для личных целей. Дистрибутив доступен для свободного скачивания.



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