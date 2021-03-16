Аналитика: мировой и российский рынок оптических трансиверов в перспективе до 2025 года

По оценке J’son & Partners Consulting, рынок оптических трансиверов является одним из самых быстрорастущих сегментов телекоммуникационного оборудования. В 2018 – 2020 годах его среднегодовые темпы роста в денежном выражении составляли более 17% в мире и 25% в России. Новый отчет J’son & Partners Consulting посвящен анализу этого перспективного рынка.

Оптический трансивер (от английского слова TRANSmitter - передатчик и reCEIVER – приёмник) — это устройство, используемое в сетевом оборудовании для приема и передачи данных между удаленными устройствами: коммутаторами, маршрутизаторами, мультиплексорами и другим телекоммуникационным оборудованием, путем преобразования передаваемого сигнала из оптического в электрический и обратно. Также трансиверы обеспечивают взаимодействие внутреннего интерфейса сетевого устройства с интерфейсом среды передачи, выступая в качестве конвертера интерфейса.

Физическое отделение оптических трансиверов в отдельный тип оборудования для волоконно-оптических соединений оказало революционное воздействие на развитие рынка широкого спектра телекоммуникационного оборудования. Согласно консенсус-прогнозу, выполненного J’son & Partners Consulting на основе данных ряда международных исследовательских агентств в 2018 – 2020 гг. мировой рынок оптических трансиверов в денежном выражении рос со среднегодовыми темпах роста 17,5%. Оценки российского рынка, проведенные J’son & Partners Consulting, на основе анализа таможенной статистики и внутреннего производства показали, что среднегодовые темпы были даже выше – более 25% в год за отмеченный период.

Появление большого числа поставщиков этих изделий не только увеличило рыночное предложение и сделало оптические трансиверы доступнее для основных потребителей – операторов дата-центров и операторов связи, но и увеличило инвестиции в разработку новых высокопроизводительных устройств. В первую очередь, технологические инновации коснулись компонентов – специальных прикладных интегральных схем и процессоров цифровой обработки сигналов.

Применение технологических норм производства 16 нм вместо 40 нм обеспечило последовательное повышение скорости приема-передачи оптических трансиверов со 100 Гбит/с до 400 Гбит/с на одну лямбду. В настоящее время усилия направлены на создание оптических трансиверов, работающих на скоростях 800 - 1200 Гбит/с. Недавно для своих ЦОД компания Facebook разработала решение по технологии CDWM с использованием 4 длин волн, что обеспечивает обмен данными между серверами со скоростью 1,2 Тбит/с.

Важным технологическим шагом стало также применение когерентных приемников излучения и соответствующей цифровой обработки сигналов в реальном масштабе времени. В частности, это позволяет повысить не только скорость, но и дальность передачи высокоскоростных трансиверов до 80 – 120 км, что совпадает с типовой дистанцией между оптическими усилителями в сетях телекоммуникационных операторов. По данным компании Cisco, продвинутые версии оптических трансиверов с форм-фактором 400G DD-QSFP56 ZR+ позволяют обеспечивать передачу на расстояние 1400 км, а при снижении скорости на лямбду до 300 и 200 Гбит/с – до 2500 и 3000 км соответственно без регенерации сигнала. Это расширяет диапазон применения высокоскоростных оптических трансиверов не только в крупных дата-центрах, но и в системах внутризоновой и магистральной связи телекоммуникационных операторов.

По оценке J’son & Partners Consulting, в период до 2025 года мировой и российский рынок продолжит быстрый рост. В России этому будет способствовать реализация Национальной программы развития цифровой экономики, создания сети региональных ЦОД, внедрение мобильных сетей 5-го поколения и проникновение цифровых сервисов в бизнесе и среди населения.