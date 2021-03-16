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Аналитическая платформа Dataplan компании NGR Softlab включена в Реестр отечественного ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

В начале марта платформа Dataplan российского разработчика средств обработки и анализа данных, роботизации бизнес-процессов и решений в области информационной безопасности NGR Softlab была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Продукт представлен в двух классах программного обеспечения: системы мониторинга и управления, а также системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных.

Dataplan – аналитическая платформа для решения прикладных бизнес-задач с помощью инструментов Big Data и алгоритмов машинного обучения. Платформа способна выявлять поведенческие аномалии, автоматически формировать ролевую модель на основе данных о взаимодействии с ресурсами и даже прогнозировать такие вещи, как сбои оборудования – все это прикладные задачи, с которыми человек справляется плохо. Dataplan находит свое применение в проектах по ИБ, IoT, экономической безопасности, других областях – везде, где требуется анализировать большие массивы разнородных данных и извлекать из них пользу для бизнеса.

«На сегодняшний день практически нет компаний, которые не заинтересованы в развитии своего аналитического инструментария, и спрос на подобные решения устойчиво растет. Сейчас мы сфокусированы на решении прикладных задач в области информационной безопасности. Вместе с тем платформа достаточно универсальна и должна найти свое применение в самых разнообразных отраслях. Меры поддержки со стороны государства позволяют нам больше инвестировать в R&D и последовательно доказывать, что российские решения могут составлять достойную конкуренцию западным аналогам», – комментирует Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab.

NGR Softlab – разработчик средств обработки и анализа данных, роботизации бизнес-процессов и решений в области информационной безопасности. Команда опирается на многолетний опыт в системной интеграции, анализ реальных потребностей заказчиков РБК топ-500 и актуальные технологии. Центр исследований и производство расположены в России и ориентированы на российского потребителя.

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