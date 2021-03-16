Спецпроекты

Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Amcor объединил корпоративные приложения в гибридное облако, построенное на решениях международного интернет-провайдера Orange Business Services, и модернизировал систему планирования ресурсов предприятия (ERP). Гибридное облако объединило глобальные дата-центры и сетевую инфраструктуру Amcor, сделав их более гибкими.

Компании связывает многолетняя история сотрудничества: ранее Amcor развернул гибридное облачное решение Orange Business Services, объединив частное облако и глобальные публичные облачные сервисы. Amcor уже использует решение Flexible Engine от Orange Business Services как доверенную облачную среду, сочетая его с новым программным комплексом SAP Hana. С их помощью Amcor управляет операционными системами и технологическим ПО, а также запускает ИТ-приложения.

В рамках расширения сотрудничества Orange Business Services предоставил Amcor управляемое сквозное облачное решение, которое включает операционную систему, базы данных, а также аварийное восстановление и резервное копирование. Кроме того, интернет-провайдер оптимизировал и модернизировал существующую инфраструктуру дата-центров. Для этого использован SAP Hana, который взял на себя текущую нагрузку, а также обработку части задач, которые раньше решала корпоративная ERP Amcor.

Ключевой момент объединения вычислительных ресурсов Amcor — балансировка загруженности мощностей дата-центров для повышения доступности сервисов и эффективности бизнеса. Рабочая нагрузка была направлена в частное облако, а обработка задач под SAP передана сертифицированной платформе Orange Flexible Enginefor SAP, что обеспечило непрерывность и гибкость бизнеса. Кроме того, это открыло путь для легкой миграции на SAP Hana и возможности перейти к вычислениям in-memory.

Orange Business Services также перевел остальные корпоративные приложения Amcor на работу в среде Flexible Engine. Гибридное облако для безопасного управления растущим интернет-трафиком, оптимизации затрат и повышения эффективности эксперты интернет-провайдера объединили с действующей VPN-сетью Amcor.

«Мы искали глобального поставщика решений, который бы упростил наши бизнес-процессы, обеспечив при этом безопасность, производительность и круглосуточный доступ к критически важным приложениям и данным. Orange Business Services выполнил эту задачу, позволив нам лучше сбалансировать рабочие нагрузки в облаке и предоставив эффективное решение, обеспечивающее необходимую гибкость», — прокомментировал вице-президент Amcor по ИТ Джоэл Ранчин (Joel Ranchin).

«Мы рады быть частью процесса облачной трансформации Amcor, предоставляя компании консультации, экспертные знания и полностью управляемые облачные сервисы. Наши решения позволяют партнерам быть уверенными, что они могут поддерживать результаты деятельности на необходимом уровне и обеспечивать рост бизнеса», — сказал старший вице-президент Orange Business Services по Европе Фабрис де Виндт (Fabrice de Windt).

Другие материалы рубрики

Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон

HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений?

Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов

Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Техноблог

Нужны ли смартфону накладные объективы для съемки?

Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера