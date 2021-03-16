Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services

Amcor объединил корпоративные приложения в гибридное облако, построенное на решениях международного интернет-провайдера Orange Business Services, и модернизировал систему планирования ресурсов предприятия (ERP). Гибридное облако объединило глобальные дата-центры и сетевую инфраструктуру Amcor, сделав их более гибкими.

Компании связывает многолетняя история сотрудничества: ранее Amcor развернул гибридное облачное решение Orange Business Services, объединив частное облако и глобальные публичные облачные сервисы. Amcor уже использует решение Flexible Engine от Orange Business Services как доверенную облачную среду, сочетая его с новым программным комплексом SAP Hana. С их помощью Amcor управляет операционными системами и технологическим ПО, а также запускает ИТ-приложения.

В рамках расширения сотрудничества Orange Business Services предоставил Amcor управляемое сквозное облачное решение, которое включает операционную систему, базы данных, а также аварийное восстановление и резервное копирование. Кроме того, интернет-провайдер оптимизировал и модернизировал существующую инфраструктуру дата-центров. Для этого использован SAP Hana, который взял на себя текущую нагрузку, а также обработку части задач, которые раньше решала корпоративная ERP Amcor.

Ключевой момент объединения вычислительных ресурсов Amcor — балансировка загруженности мощностей дата-центров для повышения доступности сервисов и эффективности бизнеса. Рабочая нагрузка была направлена в частное облако, а обработка задач под SAP передана сертифицированной платформе Orange Flexible Enginefor SAP, что обеспечило непрерывность и гибкость бизнеса. Кроме того, это открыло путь для легкой миграции на SAP Hana и возможности перейти к вычислениям in-memory.

Orange Business Services также перевел остальные корпоративные приложения Amcor на работу в среде Flexible Engine. Гибридное облако для безопасного управления растущим интернет-трафиком, оптимизации затрат и повышения эффективности эксперты интернет-провайдера объединили с действующей VPN-сетью Amcor.

«Мы искали глобального поставщика решений, который бы упростил наши бизнес-процессы, обеспечив при этом безопасность, производительность и круглосуточный доступ к критически важным приложениям и данным. Orange Business Services выполнил эту задачу, позволив нам лучше сбалансировать рабочие нагрузки в облаке и предоставив эффективное решение, обеспечивающее необходимую гибкость», — прокомментировал вице-президент Amcor по ИТ Джоэл Ранчин (Joel Ranchin).

«Мы рады быть частью процесса облачной трансформации Amcor, предоставляя компании консультации, экспертные знания и полностью управляемые облачные сервисы. Наши решения позволяют партнерам быть уверенными, что они могут поддерживать результаты деятельности на необходимом уровне и обеспечивать рост бизнеса», — сказал старший вице-президент Orange Business Services по Европе Фабрис де Виндт (Fabrice de Windt).