Zyxel и WyreStorm представили решение для сквозного AV over IP

Zyxel Networks объявила о заключении партнерского соглашения с компанией WyreStorm, инноватором технологий AV over IP, HDBaseT и HDMI, недавно дополнившей свою линейку системой H.265 NetworkHD 110.

В конце прошлого года Zyxel реализовала поддержку режима Networked AV в некоторых семейств своих коммутаторов. За счет высочайшей скорости передачи по сети потокового мультимедиа, такая поддержка значительно упростила для партнеров компании продвижение систем AV (аудио/видео) для различных сценариев внедрения. Это решение, использующее накопленный Zyxel более чем за 30 лет огромный опыт разработки сетевых технологий, поможет VAR-реселлерам, системным интеграторам и партнерам в канале, работающим на рынке решений для AV, улучшить масштабируемость и эффективность предлагаемых ими решений.

Хотя сам по себе процесс миграции с HDMI на передачу AV по IP достаточно прост, при внедрении новых систем часто возникают проблемы. Многие поставщики AV-систем слабо разбираются в тонкостях сетевых IP технологий, поэтому не могут правильно настроить все параметры Ethernet-коммутатора, и в результате при потоковом воспроизведении мультимедиа с помощью AV over IP возникают паузы и рывки. Недавно разработанный Zyxel специализированный режим Networked AV устраняет эту проблему и с помощью простой и удобной программы-визарда позволяет за несколько минут полностью настроить все параметры.

WyreStorm - это ведущий разработчик технологий передачи контента AV, которые значительно превосходят по своим возможностям технологию HDMI. В линейке продуктов NetworkHD AV over IP этой компании используются различные методы, начиная от потокового воспроизведения видео H.265 при ограниченной полосе пропускания сети и до потоковой передачи контента JPEG2000 4K по сети IP 10GbE с практически нулевой задержкой.

Настоящее партнерское соглашение открывает WyreStorm доступ ко всему обширному портфелю коммутаторов Zyxel, поддерживающих режим Networked AV. Это обеспечит для WyreStorm более широкое внедрение ее систем, бесшовную совместимость и высокое качество потокового воспроизведения мультимедиа.

Для упрощения развертывания одного или нескольких сетевых коммутаторов при внедрении AV over IP в специализированном режиме Networked AV интегрированы все функции, чаще всего используемые при настройке параметров коммутатора. При работе коммутатора в этом режиме в дополнение к удобной программе-визарду, специальная графическая панель системного администратора выводит информацию о состоянии коммутатора и его отдельных портов, использовании полосы пропускания и энергопотреблении.

«Zyxel разрабатывает высокопроизводительные коммутаторы для различных сценариев использования, и мы считаем, что переход на использование IP-сетей должен быть максимально простым и эффективным, - подчеркнул Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент Zyxel Networking SBU. - Разработанный нами специализированный режим Networked AV упрощает настройку IP-сети для передачи трафика и процедуры конфигурирования режима AV over IP. Для WyreStorm и других наших партнеров это означает существенное снижение времени и трудозатрат на построения подобных решений».

«Мы решили заключить партнерское соглашение с Zyxel, потому что продукты этого вендора оптимально соответствуют стратегии WyreStorm по выпуску мощных, надежных и простых решений для индустрии AV, - заявил Энди Херрон (Andy Herron), директор WyreStorm по разработке продуктов. - Применение коммутаторов Zyxel, как основы построения сети для распространения контента NetworkHD, обеспечивает высокую производительность и надежность потокового воспроизведения мультимедиа. Новый режим работы коммутатора Networked AV существенно упрощает настройку и конфигурирование AV-систем и позволяет системному интегратору всего за несколько минут полностью подготовить к работе систему NetworkHD.»

Режим Networked AV уже поддерживают гигабитные коммутаторы третьего уровня Zyxel серии XGS2210 и гигабитные коммутаторы второго уровня GS2220. Для этого необходимо обновить прошивку устройств до версии 4.70. С марта 2021 года этот режим будет поддерживать и 10-гигабитный коммутатор третьего уровня для агрегирования трафика Zyxel XS3800-28.