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«СКАЛА-Р» поддерживает еще больше сценариев перехода на импортозамещенную архитектуру

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«СКАЛА-Р» анонсировала обновление системы управления виртуализацией «СКАЛА-Р Управление» и VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» до версии 1.91.

Программно-определяемый инфраструктурный комплекс «СКАЛА-Р» получил дальнейшее развитие. В соответствии с новой стратегий «плавного импортозамещения», реализованные в версии 1.91 обновления позволяют заметно расширить число сценариев перехода на отечественную ИТ-инфраструктуру. В новой версии «СКАЛА-Р Управление» появилась поддержка блочных СХД, а обновленная версия VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» теперь поддерживает операционную систему РЕД ОС. Также в «СКАЛА-Р ВРМ» 1.91 реализован сценарий публикации физических персональных компьютеров.

Благодаря реализации поддержки всех типов СХД и протоколов подключения, «СКАЛА-Р» стала полноценным аналогом лучших зарубежных платформ виртуализации. Ранее, в сентябре 2020 года, в «СКАЛА-Р Управление» 1.80 была добавлена поддержка подключения файловых СХД по протоколу NFS. Гибкость новой версии системы управления виртуализацией позволяет совершить переход с устаревшей или не соответствующей требованиям к импортонезависимости ИТ-инфраструктуры на современное отечественное решение, способное одновременно управлять и старой, и новой инфраструктурой. Среди других, не менее важных реализаций: стабилизация работы механизма миграций, а также управление ресурсами VMware и OpenStack непосредственно из системы управления виртуализацией.

«СКАЛА-Р ВРМ» теперь совместимо со всеми популярными отечественными операционными системами. Еще одно важное нововведение, реализованное в «СКАЛА-Р ВРМ», — возможность удаленного подключения сотрудников к офисным ПК с их личных компьютеров из дома. Такой сценарий особенно полезен, когда специалист регулярно чередует работу в офисе и за его пределами, а также при массовом переводе персонала на удаленную работу.

Святослав Сорокин, директор по развитию продуктов «СКАЛА-Р», сказал: «Развивая продуктовую линейку «СКАЛА-Р», мы приняли стратегию «плавного импортозамещения». Это демонстрирует наше бережное отношение к инвестициям заказчиков в совершенствование их ИТ-ландшафта и позволяет снизить финансовую нагрузку при переводе ИТ-инфраструктуры с зарубежного стека продуктов на российский. Сочетание гибкости наших программных продуктов и возможности горизонтального масштабирования программно-определяемого инфраструктурного комплекса «СКАЛА-Р» позволяет построить единую гетерогенную инфраструктуру любого масштаба. «СКАЛА-Р» можно использовать в сценариях экономии бюджета заказчиков. В том числе, для организации универсальной инфраструктуры филиалов и региональных подразделений. Благодаря собственной системе высокой доступности, отказоустойчивый кластер с внешней СХД можно реализовать на комплексе от двух серверов, а не от 4, как в гиперконвергентной платформе «СКАЛА-Р»».

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