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«Росатом» переводит первичные бухгалтерские документы в цифровой вид

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

Семь организаций атомной отрасли перешли на электронный документооборот внутренних первичных бухгалтерских документов по процессу «Учет основных средств», отказавшись от бумажных носителей. «Гринатом», ИТ-интегратор «Росатома», оказывает техническую поддержку в рамках проекта и планирует тиражировать процессы на 4 тыс. рабочих мест пользователей до конца 2021 г., а также внедрить юридически значимый электронный документооборот в более чем 100 отраслевых организаций, использующих импортонезависимую платформу «1С».

Цифровой документооборот первичных бухгалтерских документов теперь доступен в госкорпорации «Росатом», «Атомэнергопроме», концерне «Росэнергоатом», МСЗ, УЭХК, ЧМЗ и «Техснабэкспорт». Нововведение помогает упростить и ускорить процедуры согласования и подписания, отследить статус выполнения задач в режиме реального времени, а также упразднить архивирование документов в бумажном виде. В ходе технологического перехода были затронуты ключевые производственные процессы, начиная от постановки на баланс объектов основных средств и заканчивая учетом их недостачи и консервации.

«Основные средства – это то, как в бухгалтерии называют материальные активы предприятия. Только на этих семи предприятиях в год проходит порядка 15 тыс. документов. И, конечно, упрощение документооборота в результате его перевода в электронный формат значительно повышает эффективность работы и высвобождает дополнительное рабочее время сотрудников», – отметила Виктория Андриенко, главный бухгалтер госкорпорации «Росатом».

«Внедряя в отрасли новый ИТ-продукт, мы всегда в первую очередь думаем о пользователе. В случае с юридически значимым электронным документооборотом, чтобы максимально упростить работу с электронной подписью, которая для некоторых сотрудников окажется новым инструментом, мы интегрировали систему с «Платформой доверенных сервисов» – отраслевой разработкой, избавляющей сотрудника от трудоемкого процесса получения и продления электронной подписи», – сказал Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом».

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