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IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

IBM объявила о запуске в России открытой цифровой образовательной платформы Open P-TECH. Новая платформа предназначена для школьников старших классов, студентов колледжей и вузов, молодых специалистов, профессионалов, учителей, преподавателей и всех желающих. Она дает возможность бесплатно составить персональную программу и пройти курсы, посвященные современным корпоративным цифровым технологиям. При участии волонтеров IBM был создан первый учебный модуль на русском языке «Введение в цифровую экономику».

Актуальность открытых цифровых образовательных платформ в России для широкой аудитории подтверждается результатами опроса Форума Доноров более 1,5 тыс. экспертов из вузов, различных компаний, общественных и образовательных организаций, школьников, выпускников вузов, родителей и педагогов и населения в целом.

«Исследование Форума Доноров было посвящено анализу сложившейся практики поддержки сферы образования со стороны корпоративных и частных доноров. Его результаты показали, что пандемия подчеркнула запрос на поддержку педагогов в период освоения новых технологий. Кроме того, почти 75% опрошенных россиян считают, что переобучение и трудоустройство почти недоступны для пожилых или родителей в декрете, а эксперты обеспокоены растущим уровнем цифрового неравенства среди учащихся», – сказала Александра Болдырева, исполнительный директор Форума Доноров.

Открытые цифровые образовательные платформы представляют новые возможности не только для учащихся, но и для образовательных учреждений.

«Я давно не верю в классно-урочную систему. Считаю, что она уже не конгруэнтна новому поколению. В IThub college мы активно внедряем смешанное проектное обучение и строим экосистему, в которую попадает наш студент, имея все возможности для прохождения разнообразных образовательных траекторий. И в этом ключе вендорские образовательные платформы от лидеров цифровой индустрии безусловно востребованы и помогают нам создавать новые формы и технологии в обучении», – сказал Михаил Сумбатян, создатель и директор международного колледжа IThub, учредитель и президент Международной «Ассоциации специалистов по сертификации».

Платформа Open P-TECH была создана IBM для использования успешного опыта очной программы P-TECH (сокращение от англ. Pathways to Technology – «пути к технологиям»), запущенной в 2011 году. На бесплатной платформе цифрового обучения Open P-TECH основные модули адаптированы к интересам и потребностям учащихся и учителей и охватывают такие актуальные темы и направления, как искусственный интеллект, облачные вычисления, наука о данных и кибербезопасность, а также профессиональные навыки и дизайн-мышление. По итогам успешного прохождения обучения можно получать бейджи для размещения в резюме или соцсетях.

«Поддержка образования всегда была основным приоритетом в портфеле социальных инвестиций IBM. Чтобы преуспеть в эру цифровой экономики, необходимо иметь доступ к образовательной среде, в которой можно самостоятельно ставить свои учебные цели, осваивать новые знания с обратной связью от педагогов-наставников и взаимодействовать с лучшими экспертами в самых разных областях, развиваясь интеллектуально и эмоционально», – сказала Татьяна Сорокина, генеральный директор IBM в России.

Глобальный запуск платформы Open P-TECH состоялся в мае 2020 года. К марту 2021 года она охватывала более 260 тыс. учащихся и учителей из более чем 140 стран. В настоящее время платформа предлагает курсы на 10 языках (русский, английский, испанский, итальянский, китайский, корейский, польский, португальский, турецкий, французский).

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