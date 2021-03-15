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БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области

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БФТ модернизировала «Единую автоматизированную систему для предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям в многофункциональных центрах Владимирской области», которая реализована на базе решения БФТ – АИС МФЦ «МФЦ-Капелла».

Электронное взаимодействие информационных систем МФЦ и ПФР через СМЭВ 3 переведено на новые версии видов сведений, а также настроены новые виды услуг, для которых ранее не было настроено электронное взаимодействие МФЦ и ПФР: предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете – когда такая информация нужна для получения государственной или муниципальной услуги, человеку не нужно обращаться в ПФР за бумажной справкой, МФЦ самостоятельно запрашивает и получает эти сведения из ПФР в электронном виде; прием заявлений на включение сведений о транспортных средствах инвалидов в единый федеральный реестр (ФГИС ФРИ) – появилась возможность подать такое заявление через МФЦ, далее в электронном виде оно передается в ПФР с помощью СМЭВ 3.

В результате обновления электронного взаимодействия МФЦ и ПФР во Владимирской области стало больше услуг, которые можно получить в МФЦ без дополнительного обращения в другие ведомства.

Благодаря реализации совместных с компанией БФТ проектов в МФЦ Владимирской области также был обновлен портал МФЦ и реализовано цифровое взаимодействие с Центральной избирательной комиссией.



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