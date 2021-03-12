Спецпроекты

Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС»

Безопасность Интеграция Системное ПО

Tessis (авторизованный дистрибьютор компании Thales Group на территории России) и «Ред софт» в рамках технологического партнерства провели тестирование своих продуктов. В результате взаимодействия подтверждена совместимость и корректность работы программно-аппаратного комплекса «Электронный ключ Safenet eToken 10» и операционной системы «Ред ОС».

«Электронный ключ Safenet eToken 10» предназначен для организации двухфакторной аутентификации и хранения ключевой информации. В аппаратную составляющую входят USB-ключ и смарт-карта Safenet eToken 5110 производства компании Thales Group — эволюционное продолжение электронного ключа Safenet eToken Pro.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Обеспечение безопасности в «Ред ОС» — приоритетное направление в развитии продукта. Благодаря совместимости с программно-аппаратными комплексами для защиты информации, в том числе с решениями Tessis, мы можем предложить заказчику широкий выбор инструментов, которые способны гарантировать безопасность в среде нашей операционной системы. Благодарим коллег за плодотворную работу», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы очень рады, что наше решение на базе продуктов компании Thales успешно прошло тестирование на совместимость с «Ред ОС». Теперь пользователи этой отечественной операционной системы смогут увереннее внедрять признанные во всем мире и отмеченные многочисленными наградами продукты семейства Safenet», — сказал генеральный директор компании Tessis Сергей Груданов.

Другие материалы рубрики

Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов

Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги

Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России

РЖД переводит тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Техноблог

Что делать, если в смартфон попал песок?

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

Показать еще

Наука

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера