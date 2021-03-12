Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли

Nvidia анонсировала Nvidia AI Enterprise - программный набор корпоративных инструментов и фреймворков искусственного интеллекта, оптимизированных, сертифицированных и поддерживаемых Nvidia в VMware vSphere 7 Update 2.

В рамках первого в своем роде отраслевого сотрудничества по разработке платформы AI-Ready Enterprise Nvidia объединилась с VMware для виртуализации рабочих задач, связанных с ИИ, в VMware vSphere с помощью Nvidia AI Enterprise. Это позволяет предприятиям разрабатывать широкий спектр решений для работы с ИИ, таких, как расширенная диагностика в здравоохранении, умные предприятия для производства и обнаружение мошенничества в финансовых услугах.

С программным пакетом Nvidia AI Enterprise ИТ-специалисты сотен тысяч предприятий, использующие vSphere для виртуализации вычислений, теперь могут поддерживать ИИ с помощью тех же инструментов, которые они используют для управления крупномасштабными центрами обработки данных и гибридными облачными средами. Программный пакет Nvidia обеспечивает масштабируемую, многоузловую производительность ИИ-приложений в vSphere, неотличимую от «голых» серверов.

«До сих пор пользователи запускали ИИ на выделенных физических серверах (bare-metal servers), - говорит Джастин Бойтано (Justin Boitano), вице-президент и директор по корпоративным и edge-вычислениям в Nvidia. - Nvidia AI Enterprise позволяет клиентам сократить время разработки моделей ИИ с 80 до 8 недель, а также позволяет им развертывать и управлять расширенными приложениями ИИ в VMware vSphere с такой же масштабируемой, рекордной производительностью ускоренных вычислений Nvidia, которая возможна на выделенном сервере».

«Каждая компания изучает, как модернизировать свою инфраструктуру в соответствии с требованиями приложений искусственного интеллекта, - сказал Ли Касвелл (Lee Caswell), вице-президент по маркетингу бизнес-подразделения облачных платформ в VMware. - Благодаря Nvidia AI Enterprise и vSphere 7 Update 2 пользователи VMware теперь могут быстро отслеживать ИИ в своих виртуализированных ЦОД и легко развертывать сертифицированную инфраструктуру с поддержкой ИИ для своих современных приложений».

Одной из первых, взявших на вооружение Nvidia AI Enterprise для vSphere, стала компания Optum Technology, входящая в группу UnitedHealth.

«ИИ играет важную роль в сервисах на основе данных, которые Optum предоставляет United Healthcare, - говорит Джастин Потузник (Justin Potuznik), старший главный инженер Optum Technology. - С программным обеспечением и инфраструктурой Nvidia AI Enterprise, работающими в нашей среде VMware vSphere, мы сможем поддерживать рабочие нагрузки наших современных приложений и эффективно развертывать ИИ в масштабах предприятия».

Nvidia AI Enterprise обеспечивает совместимость с широким набором ускоренных приложений CUDA, фреймворков ИИ, предварительно обученных моделей и наборов инструментов для разработки ПО, работающих в гибридном облаке. Оптимизация позволяет масштабировать рабочие нагрузки на несколько узлов и запускать большие модели глубокого обучения с полной виртуализацией GPU.

Для поддержки приложений в Nvidia AI Enterprise, VMware vSphere 7 Update 2 теперь сертифицировано для графических процессоров с тензорными ядрами Nvidia A100 в сертифицированных Nvidia системах, которые включают большие серверы от Dell Technologies, HPE, Lenovo и Supermicro. Благодаря этой сертификации клиенты vSphere, приобретающих лицензию на Nvidia AI Enterprise, получают прямую пользовательскую поддержку от Nvidia.

Nvidia также сертифицировала vSphere как единственное программное обеспечение для виртуализации вычислений, обеспечивающее поддержку гипервизора для динамической миграции с технологией Nvidia Multi-Instance GPU, которая позволяет разделить каждый графический процессор A100 на максимум семь инстансов на аппаратном уровне, чтобы повысить эффективность рабочих нагрузок любых размеров.

Кроме того, некоторые адаптеры Nvidia ConnectX теперь сертифицированы для VMware vSAN через RDMA (удаленный прямой доступ к памяти), что снимает задачи коммуникации с CPU и повышает производительность приложений и рентабельность инвестиций в инфраструктуру.

ПО Nvidia AI Enterprise доступно в виде бессрочной лицензии по цене 3595 долларов США за CPU-сокет. Поддержка Enterprise Business Standard для Nvidia AI Enterprise стоит 899 долларов США в год за лицензию. Клиенты могут подать заявку на ранний доступ к Nvidia AI Enterprise при планировании обновления до VMware vSphere 7 Update 2.