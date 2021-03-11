Ivideon представил облачное решение сервиса видеоаналитики для офлайн-бизнеса

Ivideon, партнер инвестиционного фонда Rusnano Sistema и резидент кластера информационных технологий «Сколково», представила облачный сервис сквозной аналитики Ivideon Analytics. Обобщённые данные видеонаблюдения из точек продаж и обслуживания офлайн-бизнеса позволят анализировать потребительское поведение в режиме реального времени.

«На сегодняшний день среди клиентов Ivideon более 1000 компаний из сферы ритейла. Часть из них уже активно использует наши видеоналитические сервисы. Опыт показывает, что технология распознавания лиц помогает розничному магазину снизить потери от краж и мошенничества до 60% и затраты на ФОТ на 25%. Ivideon Analytics предлагает гораздо больше цифровых решений, что открывает новые возможности в маркетинговом анализе: персонализация потребительского поведения, понимание механизмов работы торгового пространства, анализ Customer Journey Map. Технологии компьютерного зрения от Ivideon сделают прозрачным любой офлайн-бизнес и позволят увидеть и проанализировать то, что не доступно человеку. Сейчас Ivideon занимает 2/3 сегмента облачной аналитики для бизнеса в России, новые решения дадут нам дальнейший рост и увеличение доли зарубежных продаж, - говорит Андрей Юдников, CEO и основатель компании Ivideon.

Allied Market Research оценил объем глобального рынка видеоаналитики в $4,1 млрд и спрогнозировал среднегодовой темп роста (CAGR) рынка в 22.7% на ближайшие 7 лет. Основными факторами роста исследовательская компания называет растущий запрос на облачное видеонаблюдение и увеличение объема видеоданных. Камеры видеонаблюдения в мире ежедневно генерируют более чем 850 петабайт видеоданных. Дополнительным фактором развития становится проникновение технологий ИИ и машинного обучения в видеоаналитику. Основные бизнес-сегменты, в которых решения по видеоаналитике уже используются и активно развиваются: ритейл, медицина, логистика, финансовые услуги, промышленность.

Следуя общерыночным трендам и запросам пользователей, компания Ivideon разработала сервис сквозной облачной видеоаналитики Ivideon Analytics. Решение объединит уже доступные аналитические модули Ivideon в единый dashboard: информация о количестве посетителей, их поле и возрасте, наличию масок на лицах; распознавание постоянных и новых посетителей; вычисление среднего времени посещения; расчет конверсии покупателей и ее среднее время; сравнение данных по датам; расчет доли новых посетителей.

Ivideon Analytics помогает предотвращать случаи мошенничества, благодаря функции распознавания лиц. «Черные списки» потенциально опасных посетителей магазинов заранее предупредят администратора или сотрудника службы безопасности о приближающейся угрозе. Ivideon Analytics также обладает «анти-фрод» функционалом, контролирующим подозрительные кассовые операции.

Облачная модель использования Ivideon Analytics доступна даже малому бизнесу, т. к. не требует покупки дорогостоящего оборудования, софта, монтажа, интеграции. Для использования системы достаточно активировать одну или несколько камер любых брендов, подключив к ним Ivideon Analytics. Решение поддерживает работу с 98 % оборудования, представленного на рынке видеонаблюдения, и обойдется заказчику от 3150 руб. в месяц.

Для крупных торговых сетей Ivideon Analytics предлагает решения по созданию «магазинов будущего» в виде дополнительных модулей: анализ полок, автоматизирующий работу, связанную с мерчандайзингом.

Ivideon предлагает прямой доступ к данным по API, что позволяет интегрировать решение в любые корпоративные бизнес-системы. Все данные, собранные по различным параметрам, визуализируются в наглядный дашборд.