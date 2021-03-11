Спецпроекты

G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на азиатские рынки

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

G-Core Labs запустила новый регион присутствия своего публичного облака в Сингапуре. Клиенты могут воспользоваться мультифункциональным виртуальным дата-центром, позволяющим за минуты масштабировать свою IT-инфраструктуру, а также существенно ускорить разработку, тестирование и вывод на рынок новых продуктов и услуг. Обработка и хранение данных осуществляется на территории Сингапура. Также недавно облако прошло сертификацию PCI DSS.

«Сингапур — важнейшая веха в развитии облака, наша первая азиатская локация. Благодаря запущенным ранее облачным кластерам в дата-центрах Москвы, Люксембурга и Ашберна (США) мы обеспечиваем минимальное время отклика веб-сервисов в России, Европе, США, а теперь ещё и в Азии. Всего в планах компании на ближайшее время открытие около 10 дополнительных точек присутствия облака на всех континентах мира», - отмечает Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs.

По его словам, также важно, что недавно облако G-Core Labs успешно прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 в части хранения, обработки и передачи данных платёжных карт. Это подтверждает высокий уровень защиты персональной информации держателей карт в облаке компании, что особенно важно для финансовой индустрии, онлайн-ритейла и любого бизнеса, принимающего платежи с помощью карт.

Облачные сервисы G-Core Labs работают на процессорах Intel Xeon Gold 6152, 6252 и 5220, имеют до 1 ТБ RAM, а также SSD и HDD с тройной репликацией.

В рамках модели IaaS облако G-Core Labs предоставляет функционал не ограниченных по мощности виртуальных машин с возможностью быстрого бесшовного масштабирования, функции балансировщика нагрузки, резервного копирования систем и их аварийного восстановления. Облака компании позволяет создавать виртуальные облачные сети, где клиенты могут настраивать приватные кластеры для необходимых вычислений или изоляции определённого контура приложений в рамках собственной облачной сети.

В рамках PaaS-модели облака G-Core Labs предлагает собственную AI-платформу, предоставляющую возможность в кратчайшие сроки создавать, обучать и развертывать различные модели машинного обучения.



Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы

«Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом

В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом

В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

Техноблог

Самые интересные концепции аэротакси – когда уже полетим?

Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают

Показать еще

Наука

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера