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Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Commvault объявила о доступности нового решения для школ и университетов, открывающего этим учебным заведениям возможность использовать многие преимущества облака Azure и при этом обеспечить надежную защиту данных преподавателей и учащихся с помощью функционала Backup-as-a-Service (BaaS) корпоративного класса из портфеля сервисов Metallic Software-as-a-Service (SaaS).

Учебные заведения работают с большими объемами данными, которые необходимо защищать. Теперь они могут приобрести Metallic Office 365 Backup по модели лицензирования, соответствующей модели лицензирования Microsoft 365. В дополнение к каждой приобретенной лицензии Metallic Office 365 Backup для преподавателя учебное заведение может бесплатно получить четыре лицензии для студента. Лицензией студента на Metallic можно бесплатно пользоваться в течение жизненного цикла подписки на лицензию преподавателя. Этой лицензией могут пользоваться не только студенты университетов, но и школьники выпускных классов.

«Образовательным учреждениям всегда требуется делать больше меньшими силами, но сейчас из-за пандемии эта проблема резко обострилась. Значительно возросли риски потери данных, их утечки и захвата программами-вымогателями из-за массового перехода на удаленку, увеличения зависимости от данных и необходимости экономии расходов. Образовательным учреждениям необходимо обеспечить защиту и управление для устройств и учетных записей пользователей, число которых постоянно увеличивается, - заявил Манодж Наир (Manoj Nair), генеральный менеджер, Metallic. - Многие школы не знают, как можно легко обеспечить надежную и масштабируемую защиту их данных, особенно данных таких приложений, как Microsoft 365. В прошлом году Metallic предложила бесплатный Endpoint Backup для резервного копирования данных с ноутбуков и десктопов, а теперь мы предлагаем еще одно решение, которое облегчит нашим клиентам поддержание непрерывности работы их ИТ в сложных реалиях сегодняшнего дня».

Специалисты учебных заведений с помощью комбинации облачного хранилища Azure и сервиса резервного копирования Metallic BaaS смогут быстро внедрить защиту данных, хранящихся на клиентских устройствах преподавателей и студентов, без выполнения ручных операций или прерывания работы конечных пользователей. Решение Metallic, используемое вместе с Azure, развертывается за несколько минут и обеспечивает применение мощной и надежной технологии корпоративного класса, которая масштабируется легко и прозрачно для студентов, преподавателей и администрации. Оно обеспечивает защиту для Microsoft Exchange, OneDrive, SharePoint, Project и Team и гарантирует полную безопасность важных данных Microsoft 365, включая их восстановление после случайного удаления или кибератаки. Кроме того, инсталляция решения Metallic и резервное копирование с помощью этого решения не требуют какого-либо участия конечного пользователя и выполняются практически невидимо для него. Резервное копирование никаким образом не мешает работе преподавателей, другого персонала учебного заведения и студентов.

«Из-за пандемии обеспечение удаленного обучения было и остается критически важным, поскольку сегодня многие школьники и студенты по-прежнему вынуждены оставаться дома, - подчеркнул Шай Нуни (Shai Nuni), вице-президент Metallic по региону EMEA. - Благодаря интеграции приложений Office 365 с Microsoft Teams это решение для групповой работы стало очень популярным в университетах в прошлом году и с марта по июнь число пользователей Team выросло почти на 900%. Такой взрывной рост популярности требует обеспечить надёжное резервное копирование для Office 365 и быстрое простое восстановление данных приложений в случае их потери. Представленное сегодня решение очень важно для университетов, поскольку устраняет риск потери данных преподавателей и студентов».

Новая лицензия Metallic для учебных заведений доступна в более чем 23 странах мира, в которых сейчас предлагаются сервисы Metallic. Портфель решений Metallic будет доступен для российских компаний уже в 3 квартале 2021 года.

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