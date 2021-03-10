Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 3L моделями на 250, 300 и 400 кВА

Schneider Electric представляет Easy UPS 3L − новейшее дополнение в линейке трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) Easy UPS с мощностями 250, 300 и 400 кВА (400 В) для использования с внешними батареями. ИБП доступен во всех регионах, поддерживающих напряжение 400 В, кроме Китая и Японии. Easy UPS 3L прост в настройке и обслуживании, обеспечивает высокую доступность и степень предсказуемости для средних и больших коммерческих зданий, центров обработки данных (ЦОД) и некоторых промышленных объектов.

Благодаря своей компактности, модульной архитектуре и возможности параллельной работы, Easy UPS 3L отлично защитит критически важное оборудование от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения. Эффективность работы ИБП достигает показателя в 96%, что помогает снизить расходы на эксплуатацию. Easy UPS 3L обладает широким диапазоном входного напряжения и поддерживает различное количество ячеек в батарейном массиве. В комплект входит широкий спектр дополнений и аксессуаров, что облегчает его интеграцию в различные системы диспетчеризации. В стоимость ИБП Easy UPS 3L включена услуга по установке и подключению силами сервисных специалистов Schneider Electric. Они корректно и безопасно настроят Easy UPS 3L, который обеспечит лучшую производительность, надежность и безопасность.

«Благодаря исключительному сочетанию конкурентоспособных характеристик, надежной и отказоустойчивой конструкции и оптимальным размерам Easy UPS 3L обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и является оправданной инвестицией, – прокомментировал Мустафа Демирколь, глобальный вице-президент подразделения трехфазных ИБП в Schneider Electric. – Его легко настроить, легко использовать и легко обслуживать. Новое пополнение линейки Easy от Schneider Electric отвечает потребностям рынка, предлагая современному подключенному бизнесу простые в использовании, надежные и конкурентоспособные решения, ставящие безопасность, эффективность и доступность на первое место».

Простой в управлении, использовании и обслуживании Easy UPS 3L. Рассчитан на работу при +40С и способен работать в тяжелых условиях, за счет покрытия плат лаком, наличия сменного воздушного фильтра на передней панели и поддержки нагрузок со стартовыми токами, что делает его надежным решением для обеспечения непрерывности различных систем. Имеет встроенное N+1 резервирование по силовой части, благодаря модульной архитектуре.

Имеет мощное зарядное устройство, которое обеспечивает до 20% заряда от номинального объема ИБП, что позволяет создавать решения с более длительным временем автономной работы. Поддерживает параллельную работу 5 устройств для увеличения мощности системы или режим «5+1» для увеличения мощности и внешнего резервирования. Позволяет осуществлять мониторинг и управление с помощью пакета облачного программного обеспечения EcoStruxure IT при покупке опциональной сетевой карты.