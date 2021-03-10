Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис»

Schneider Electric поставила комплексное решение по энергообеспечению здания Технопарка им. Лобачевского в особой экономической зоне «Иннополис».

Иннополис — город высоких технологий, основанный в 2012 г. в республике Татарстан, в 40 километрах от Казани. Возведенный с нуля город оснащен современными урбанистическими решениями и развитой инфраструктурой. Деловым центром является особая экономическая зона «Иннополис», на территории которой работает более 200 ИТ-компаний. В ОЭЗ «Иннополис» функционирует два технопарка. Один открыт в 2015 г., а строительство второго технопарка завершено в конце 2020 г. Первые компании откроют здесь офисы в апреле 2021 г.

При строительстве нового технопарка перед заказчиком стояла задача создать современное здание с применением инновационных решений по энергоснабжению и управлению его инженерными системами. Для этого Schneider Electric разработала комплексное решение по энергообеспечению здания с интеграцией в систему диспетчеризации и возможностью дистанционного управления. Компания подобрала и поставила необходимое оборудование, а также обеспечила широкую сервисную поддержку.

Специалистами Schneider Electric был предложен непрерывный мониторинг температуры распределительных устройств RM6, трансформаторов Trihal и шинопроводов Canalis для предиктивного обслуживания. Внедрение распределительных щитов с интеллектуальной поддержкой (архитектура «Умный щит») обеспечивает прозрачность и возможность экономии энергопотребления, повышает надежность и удобство эксплуатации сети. Источники бесперебойного питания Easy UPS поддерживают гарантированное электроснабжение основного оборудования даже при нестабильном напряжении в сети. Для компенсации реактивной мощности в сетях низкого напряжения были применены конденсаторные установки Varset.

Для повышения эксплуатационной эффективности на объекте применяется мобильное приложение Ecostruxure Facility Expert, которое позволяет создавать и отслеживать график выполнения мероприятий предупреждающего технического обслуживания, а также избежать отключений электроэнергии и поломок оборудования. Также в данный момент на объекте идет развертывание программного обеспечения Ecostruxure Power SCADA Operation для управления энергосистемами.

Внедренные технологии являются комплексным решением в составе архитектуры Ecostruxure Power – платформы интернета вещей (IoT), которая оцифровывает и упрощает системы распределения электроэнергии среднего и низкого напряжения, а также предоставляет важнейшие практические данные, помогающие защитить людей и активы, повысить эффективность работы и обеспечить непрерывность бизнеса.

Кроме того, заказчик получил широкую бесплатную сервисную поддержку от Schneider Electric: телефонную техническую поддержку 24/7 сервисными инженерами в течение двух лет; продление гарантии от сервиса на коммутационные аппараты 0,4 кВ на два дополнительных года с момента окончания основной гарантии; проведение диагностики Prodiag Breaker на автоматические выключатели Masterpact существующего технопарка с предоставлением протоколов.

Благодаря решениям Schneider Electric удалось достичь экономии от ежегодных эксплуатационных затрат (OPEX) за счет внедрения энергоэффективного оборудования, систем мониторинга, диспетчеризации и управления.