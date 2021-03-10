Портфель компании «Инфосистемы джет» пополнился платформой для интеграции и управления данными Informatica

ИТ-компания «Инфосистемы джет» заключила партнерское соглашение с компанией DIS Group, которая представляет в России и СНГ корпорацию Informatica – поставщика решений в области Data Governance.

Многие компании, которые на заре цифровизации начинали работать с данными с помощью различных систем, сейчас сталкиваются с необходимостью их объединения в единой среде, которая обеспечит удобный доступ к управлению данными, возможность быстро их извлекать, улучшать их качество и проводить аналитику, отмечают в компании «Инфосистемы джет». В связи с этим бизнес ищет подходящее современное решение, и сегодня более 3 тыс. компаний мира сделали выбор в пользу Informatica.

Решения Informatica, по заявлению представителей компании «Инфосистемы джет», лидируют по всем направлениям Data Governance – подхода, позволяющего систематизировать данные таким образом, чтобы они стали прозрачными, доступными и полезными для решения задач предприятия. Экосистема Data Governance включает в себя централизованное управление описанием данных организации, учет их жизненного цикла, а также контроль их достоверности и однозначности в разрезе бизнес-процессов организации. Платформу такого класса можно использовать для формирования «цифрового двойника» всего предприятия.

«Использование современных систем управления данными становится жизненно необходимо для крупных российских компаний, многие из которых являются нашими заказчиками», — сказал Дмитрий Кулагин, директор центра управления данными компании “Инфосистемы джет”. — Кроме того, для финансовых учреждений важным преимуществом продуктов Informatica является их полное соответствие требованиям Банка России в рамках положений о качестве данных, поэтому получение статуса Informatica partner стало для нас стратегически важным шагом».