«Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX

«Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX. ИТ-решение отвечает требованиям безопасности данных и повышает эффективность кадровых процессов клиентов компании: управления отпусками, командировками и авансовыми отчетами.

«Делойт» является крупнейшей в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах. «Делойт», СНГ предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву. В 2020-м году компания «Делойт» в СНГ решила создать для клиентов функциональный HR-портал для работы с кадровыми документами и процессами. В качестве основы была необходима надежная отказоустойчивая платформа, соответствующая требованиям российского трудового законодательства и международным стандартам информационной безопасности.

Мультитенантная облачная архитектура системы позволяет использовать HR Portal сотням клиентов «Делойт» одновременно. Безопасность доступа гарантируется сквозной двухфакторной аутентификацией через ADFS и SMS-сообщение.

Возможности Directum RX по подписанию документов в бумажном и электронном виде с поддержкой всех типов электронных подписей (ЭП) обеспечивают компании «Делойт» гибкий клиентоориентированный подход при оказании услуг.

Средства интеграции с 1С исключают двойной ввод данных в системах, минимизируют ошибки и повышают комфорт пользователей.

Для своевременного составления графика отпусков на портале реализована автоматическая отправка уведомлений работникам. При выборе дат система контролирует, чтобы, в соответствии с ТК РФ, были запланированы непрерывные 14 дней. График формируется автоматически, для наглядности в нем подсвечиваются пересечения периодов запланированных отпусков. Оформить перенос или отменить отпуск можно в несколько кликов. При наступлении плановой даты приказ на отпуск формируется автоматически.

Чтобы согласовать командировку, пользователь указывает в ее карточке всю необходимую информацию (даты, маршрут и планируемые расходы) и отправляет руководителю. На основе имеющихся данных решение формирует приказ о командировке, а для покупки билетов и бронирования жилья — отправляет запрос в тревел-агентство.

Через интеграцию с 1С:Бухгалтерия автоматически создаются платежные поручения на перечисление авансов. Для тех компаний, которые не используют корпоративные карты, возможно перечисление денежных средств на личную банковскую карту работника.

После командировки на портале заполняется электронный авансовый отчет, который вместе с подтверждающими документами отправляется на согласование. После его подписания нужные данные передаются в учетную систему для формирования проводок.

Павел Балашов, партнер группы по предоставлению решений в области бизнес-процессов «Делойт» в СНГ, сказал: «HR Portal на базе Directum RX может существенно снизить затраты на выбор ИТ-решения, которое позволит выполнить требования российского законодательства в части кадрового документооборота и трудовых отношений, электронного документооборота и управления персональными данными, обеспечит поддержку процессов клиента в связке с аутсорсингом, а интуитивно понятный интерфейс поможет пользователям быстро сориентироваться в его функциональности. Мы планируем расширять возможности портала за счет добавления новых модулей, в частности, развития личного кабинета, где работники смогут заказывать справки и документы, оформлять пособия, просматривать расчетный листок, отправлять различные уведомления, передавать номер электронного больничного, оформлять сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни. Мы будем развивать инициативу использования электронного документооборота как в части технического инструментария, так и в части нормативно-методологической поддержки, обеспечивая оптимальность бизнес-процессов и удобство сервиса для наших клиентов».