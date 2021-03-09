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В компании «Мой офис» назначен коммерческий директор

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«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о назначении Сергея Земкова коммерческим директором. До прихода в «Мой офис» Сергей Земков на протяжении 18 лет работал в «Лаборатории Касперского».

В новой должности Сергей Земков будет укреплять позиции компании «Мой офис» на рынке офисного ПО, наращивая стратегические преимущества в целевых сегментах. В задачи Сергея войдут российские и международные продажи, организация полного цикла работ с новыми и существующими клиентами и партнерами.

Ранее коммерческий блок возглавлял Армен Кочаров, который с сентября 2017 г. развивал дистрибуцию компании в России. Он пришел в «Мой офис», когда продажи российского офисного ПО только начинались, и смог за короткий срок нарастить выручку до нескольких сотен миллионов рублей.

«Мы благодарны Армену за экспертизу и вклад в развитие «Мой офис». Под его руководством была сформирована команда продаж, которая прошла путь от этапа формирования департамента до привлечения большого количества крупных клиентов. Для решения новых амбициозных задач к нам присоединился Сергей Земков, опыт и навыки которого помогут еще больше увеличить темпы роста, охватить новые сегменты и оперативно реагировать на вызовы рынка», – сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Мой офис».

«Я очень рад присоединиться к команде «Мой офис», которую знаю со дня основания. На российском рынке много компаний, разрабатывающих качественный софт, но тех, кто решил с нуля разработать весь пакет офисных приложений и конкурировать с мировыми ИТ-гигантами – единицы. В области софта для информационной безопасности такой компанией является «Лаборатория Касперского», а в области офисного ПО безусловный лидер – «Мой офис». Я уверен, тот опыт и знания, которые накоплены мной за последние 18 лет, позволят нам стать мировым лидером в сегменте офисного и делового ПО».

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