Спецпроекты

«Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы»

Телеком Инфраструктура Интеграция Внедрения

Российский системный интегратор «Техносерв» внедрил современное решение в области унифицированных коммуникаций для отечественного экспортера зерна – компании «Мирогрупп ресурсы» (входит в «Деметра-холдинг»).

Модернизация телефонной сети была начата с аудита имеющейся системы, анализа плана маршрутизации вызовов, фиксирования настроек системных и пользовательских функций и др. В качестве ядра новой системы унифицированных коммуникаций было выбрано решение компании Cisco Systems. «Техносервом» был инсталлирован программно-аппаратный комплекс, проведена настройка системного программного обеспечения, создана абонентская база АТС с единой нумерацией телефонов внутри компании. На текущий момент инженерами интегратора смонтирована АТС емкостью более 100 абонентских портов, выполнено полноценное резервирование системы.

Новая система IP-телефонии позволит сотрудникам компании «Мирогрупп ресурсы» общаться друг с другом и с партнерами, используя различные виды каналов и технологий связи: мгновенные сообщения, видео- и голосовую связь. Кроме этого, компания сможет сэкономить на междугородних и международных переговорах и значительно снизить издержки на обслуживание сети связи.

«Создание единой корпоративной сети унифицированных коммуникаций на базе современного решения позволило повысить надежность до высочайшего уровня – до 99,999%. В условиях повсеместного распространения дистанционной работы от надежности, эффективности, масштабируемости внутренней системы связи, использования широкого спектра коммуникационных каналов зависят и работоспособность коллектива, и даже прибыльность предприятия», – отметил Константин Патэ, руководитель направления унифицированных коммуникаций и контакт-центров компании «Техносерв». – Мы обладаем большим опытом реализации «под ключ» проектов в области корпоративной IP-телефонии. Компетенции по продуктам ведущих производителей – Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent, Polycom – позволяют нам разрабатывать оптимальные решения под конкретные задачи и бюджет любого заказчика».

Другие материалы рубрики

Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда

Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента

Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке

Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Техноблог

Как будет работать межпланетный интернет?

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера