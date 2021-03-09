«Миран» приступила к строительству новой очереди дата-центра в Санкт-Петербурге

«Миран» приступила к строительству новой очереди своего центра обработки данных (ЦОД) «Миран-2» на Евпаторийском переулке. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель 2021 г.

Новая очередь ЦОДа – расширение уже действующего объекта на Евпаторийском переулке, 7, второго дата-центра в портфеле компании «Миран». Общая площадь дата-центров «Миран» после модернизации составит около 2,5 тыс. м2, совокупная емкость – более 500 серверных шкафов. Объем инвестиций в новую очередь составит 1,1 млрд руб., а срок окупаемости проекта – пять-семь лет.

Проектирование и строительство объекта ведутся в соответствии со стандартом Tier III международного института Uptime Institute. Общая мощность ИТ-нагрузки составит 1,5 МВт. «Прогуляться» по новой очереди ЦОДа можно, посетив официальный сайт компании «Миран». Компания предлагает своим клиентам гибкий подход к возможности размещения оборудования как в общем зале, так и в выделенном помещении.

Дата-центр обеспечит бесперебойное электропитание и охлаждение размещаемого оборудования, а также его доступ в интернет. Большое внимание уделено удобству клиентов: на площадке организована круглосуточная охрана, видеонаблюдение и контроль доступа.

Компания заключила несколько предварительных договоров на аренду 45 серверных шкафов – это ориентировочно составляет около 15% от общего объема новой очереди. Помимо этого, ведутся переговоры на аренду еще 20% мощностей.

«На этапе строительства мы готовы обсуждать с потенциальными клиентами индивидуальные решения по размещению оборудования: отдельные серверные залы или выгородки, дополнительные системы безопасности, размещение оборудования высокой плотности и энергопотребления», – сказал руководитель отдела продаж компании «Миран» Юрий Гущин.

«В течение ближайших двух-трех лет «Миран» также планирует запустить еще одну площадку, однако локация на текущий момент не выбрана. Это может быть как Санкт-Петербург, так и другой город-миллионник в России», – отметил Федор Русаков, руководитель отдела маркетинга компании «Миран».