Спецпроекты

«Миран» приступила к строительству новой очереди дата-центра в Санкт-Петербурге

Интеграция Инфраструктура

«Миран» приступила к строительству новой очереди своего центра обработки данных (ЦОД) «Миран-2» на Евпаторийском переулке. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель 2021 г.

Новая очередь ЦОДа – расширение уже действующего объекта на Евпаторийском переулке, 7, второго дата-центра в портфеле компании «Миран». Общая площадь дата-центров «Миран» после модернизации составит около 2,5 тыс. м2, совокупная емкость – более 500 серверных шкафов. Объем инвестиций в новую очередь составит 1,1 млрд руб., а срок окупаемости проекта – пять-семь лет.

Проектирование и строительство объекта ведутся в соответствии со стандартом Tier III международного института Uptime Institute. Общая мощность ИТ-нагрузки составит 1,5 МВт. «Прогуляться» по новой очереди ЦОДа можно, посетив официальный сайт компании «Миран». Компания предлагает своим клиентам гибкий подход к возможности размещения оборудования как в общем зале, так и в выделенном помещении.

Дата-центр обеспечит бесперебойное электропитание и охлаждение размещаемого оборудования, а также его доступ в интернет. Большое внимание уделено удобству клиентов: на площадке организована круглосуточная охрана, видеонаблюдение и контроль доступа.

Компания заключила несколько предварительных договоров на аренду 45 серверных шкафов – это ориентировочно составляет около 15% от общего объема новой очереди. Помимо этого, ведутся переговоры на аренду еще 20% мощностей.

«На этапе строительства мы готовы обсуждать с потенциальными клиентами индивидуальные решения по размещению оборудования: отдельные серверные залы или выгородки, дополнительные системы безопасности, размещение оборудования высокой плотности и энергопотребления», – сказал руководитель отдела продаж компании «Миран» Юрий Гущин.

«В течение ближайших двух-трех лет «Миран» также планирует запустить еще одну площадку, однако локация на текущий момент не выбрана. Это может быть как Санкт-Петербург, так и другой город-миллионник в России», – отметил Федор Русаков, руководитель отдела маркетинга компании «Миран».

Другие материалы рубрики

Арестованный основатель «Т-платформ» проиграл спор с ВЭБом на полтора миллиарда

Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента

Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке

Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Техноблог

Как будет работать межпланетный интернет?

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера