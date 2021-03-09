«Корус консалтинг» поддерживает СУБД на базе Oracle Enterprise 3PL-оператора «ЛогЛаб»

ГК «Корус консалтинг» провела для российской логистической компании «ЛогЛаб» аудит СУБД Oracle, на базе которой функционирует транзакционная система (OLTP). Инженеры ИТ-компании настроили мониторинг и сформировали рекомендации по повышению производительности, безопасности и отказоустойчивости платформы. Сейчас специалисты оказывают техническую поддержку решения.

«ЛогЛаб» предоставляет своим клиентам комплексные решения в сфере логистики и является крупнейшим в России 3PL-провайдером по количеству складов – их более 70 по всей стране. Все процессы в компании оцифрованы в единых WMS и TMS. Благодаря централизованной ИТ-инфраструктуре «ЛогЛаб» контролирует остатки и перевозки в режиме реального времени. Логистический контур интегрирован с OLTP: в ней транзакции обрабатываются онлайн, с минимальным временем отклика. Чтобы обеспечить качественную работу системы, «ЛогЛаб» пригласил для проведения аудита СУБД Oracle (базы высоконагруженной транзакционной платформы) «Корус консалтинг».

Специалисты ИТ-компании обследовали работу СУБД, выявили артефакты, устранили их и подготовили рекомендации, как повысить ее отказоустойчивость. Инженеры выявили запросы платформы Oracle, вызывающие наибольшие ожидания отклика, и ускорили их обработку в 5 раз. Также улучшили работу резервного сервера с технологией Oracle Snapshot-Standby. Сервер «запоминает» свое состояние в начале дня, далее разработчики тестируют или внедряют обновления. После этого, уже ночью, оборудование «возвращается» к сохранённому ранее состоянию и добавляет изменения. На следующий день цикл повторяется: резервный сервер вновь повторяет продуктивный и готов к новым испытаниям.

Дополнительно инженеры «Корус консалтинг» настроили интеграцию СУБД с HugePages в Linux. Это позволяет «ЛогЛаб» быстрее обрабатывать тяжелые запросы, сокращая время ожидания в Oracle.

Сейчас «Корус консалтинг» оказывает техническую поддержку и консультирует заказчика по работе с Oracle.

«Транзакционная система эксплуатируется сотрудниками “ЛогЛаба” в режиме 24/7. Обеспечение надлежащей работоспособности и отказоустойчивости решения – необходимость для компании такого масштаба. Наши инженеры реагируют на критичные инциденты в течение 15 минут и решают их в течение часа. Время ответа на стандартные запросы – до 30 минут, а решение проблемы – в течение 8 часов», – отмечает Сергей Адмиральский, руководитель проектов комплексной ИТ-поддержки ГК «Корус консалтинг».

«Компания ”Логлаб” предоставляет своим клиентам уникальный сервис и гибкую платформу интеграции с их системами. При этом скорость обработки постоянно растет, именно поэтому мы уделили особое внимание выбору технологического партнёра для данного проекта. Мы смотрим на шаг вперед и рассматриваем различные варианты улучшения сервиса, в том числе переход на новую систему управления складом на базе Manhattan SCALE (Supply Chain Architected for Logistics Execution) совместно с “Корус консалтинг”», – отмечает Дмитрий Болотюк, ИТ-директор «ЛогЛаба».