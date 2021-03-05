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SAP планирует достичь нулевого выброса углерода к 2023 году

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

SAP планирует добиться нулевого уровня выброса углерода к 2023 году, на два года раньше заявленного срока. В прошлом году компания сократила выбросы парниковых газов больше, чем планировалось. В основном это было связано с изменениями формата работы - сотрудники находились дома, выбросы углерода, вызванные ежедневными поездками на работу и эксплуатацией офисных зданий, снизились. Сокращению углеродного следа SAP в 2020 году способствовало и уменьшение количества командировок. В итоге компания смогла сократить выбросы на 43% больше ожидаемого, произведя 135 килотонн вместо планируемых 238 килотонн. Для сравнения, в 2019 году выбросы SAP составили 300 тыс. тонн.

SAP учитывает все свои прямые и косвенные выбросы, а также углеродный след, возникающий в цепочке поставок, в том числе связанный с авиаперелетами, арендой автомобилей и сторонними центрами обработки данных. Компания использует подход, предусматривающий предотвращение, сокращение и компенсацию выбросов. Так, например, в работе все чаще используются телекоммуникационные технологии, а не бизнес-поездки. Если выбросов невозможно избежать, применяются такие инновации, как энергоэффективное освещение в офисах, эффективные системы охлаждения в центрах обработки данных и альтернативные мобильные решения. Наконец, SAP компенсирует неизбежные выбросы, поддерживая климатические проекты и работая с партнерами, которые соответствуют золотому стандарту, установленному Gold Standard Foundation. Кроме того, SAP постоянно продвигает новые корпоративные инициативы, в частности компания зафиксировала внутреннюю цену на выбросы углерода для бизнес-рейсов.

С 2017 года, в рамках программы Science Based Targets (SBTi), SAP принимает меры по ограничению глобального потепления на 1,5 °C. В то время как планы по нулевому выбросу углерода относятся в основном к собственным операциям компании, цели SAP в области климата охватывают цепочки создания стоимости на всем протяжении. SAP использует 100% возобновляемые источники энергии для питания всех своих центров обработки данных с 2014 года. А благодаря своему «зеленому облаку», SAP может предлагать клиентам облачные решения с нулевым выбросом углерода.

SAP также поддерживает цели в области устойчивого развития, утвержденные Организацией Объединенных Наций, уделяя особое внимание инициативам по борьбе с изменением климата. SAP помогает более чем 400 000 клиентов по всему миру реализовать меры по защите климата с помощью таких предложений, как программа Climate 21. Узнать больше о решениях, направленных на защиту климата, и безотходной экономике, можно будет на виртуальном саммите SAP Sustainability Summit, который состоится 28-29 апреля.

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