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Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Разработанный научно-исследовательской компанией Smart Engines программный продукт для распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Согласно приказу Минкомсвязи России от 1 марта 2021 года, решение компании включено в класс ПО, к которому относятся лингвистическое программное обеспечение и библиотеки подпрограмм (SDK).

Smart ID Engine позволяет извлекать данные из документов в видеопотоке, из фотографий и изображений со сканеров. В настоящее время поддерживается распознавание паспорта гражданина РФ, водительских прав РФ и еще более 1550 типов удостоверяющих документов 210 юрисдикций мира на более чем 100 языках. Продукт оптимизирован для архитектур «Эльбрус», SPARC, MIPS, ARM, x86 и совместим с операционными системами iOS, Android, МОС «Аврора», «РЕД ОС», «Эльбрус», Linux, Windows и macOS.

Программный продукт работает автономно на терминальном устройстве (смартфоне, умной камере, терминале, компьютере, сервере), не требует сетевого соединения и не передает персональные данные клиентов на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам для ручного ввода. Smart ID Engine позволяет компаниям соблюдать стандарты безопасности обработки персональных данных. В России это ФЗ-152, а в мире - GDPR и CCPA.

Включение Smart ID Engine в реестр отечественного ПО подтверждает ее соответствие установленным правилам и требованиям российского законодательства. Сегодня технологии Smart Engines обеспечивают безопасное автоматическое распознавание удостоверяющих документов в компаниях Билайн, МТС, Мегафон, группа Тинькофф, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, МКБ, Почта Банк, Росбанк, ФПК РЖД, Туту.ру, KUPIBILET, Альфастрахование.

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